«Для семьи важны извинения»: адвокат родных Талькова будет обжаловать решение суда

Адвокат Нарек Костанян в беседе с 5-tv.ru прокомментировал решение, которое Останкинский районный суд Москвы вынес не в пользу семьи музыканта Игоря Талькова. По словам представителя родных погибшего артиста, иск о защите чести и достоинства, а также компенсации морального вреда был подан вдовой — Татьяной Тальковой в отношении певицы Азизы, ее сестры и Первого канала.

В эфире телешоу артистка заявила, что Игорь Тальков занимался сутенерством. Якобы однажды он даже пытался отвезти ее на интимное свидание к криминальному авторитету, а когда та отказалась, высадил прямо в лесу.

«Нам сегодня была оглашена судом только резолютивная часть, то есть мотивированная часть нам не известна. Она будет готова в течение пяти дней, после этого мы определимся по каким основаниям суд принял такое решение. Мы сегодня заявляли ходатайство о назначении лингвистической экспертизы. Однако суд в этом отказал, тем самым взяв функцию эксперта на себя, что противоречит закону», — сказал Нарек Костанян.

Представитель семьи Игоря Талькова отметил, что после получения мотивированной части решение будет обжаловано в Московском городском суде. Нарек Костанян пояснил, что родственники покойного артиста ждут извинений от Первого канала и гостей шоу. Семья музыканта вполне может потребовать организации съемок аналогичной программы, где будет достаточно объективно отражено, что именно произошло между Азизой и Игорем Тальковым.

«Всем известно, что прошлогодняя программа была организована только с участием знакомых и родственников Азизы. Со стороны Игоря Талькова никого не приглашали на эту программу, тем самым никакой объективности там увидеть не получилось. <…> Денежная компенсация была озвучена достаточно формально — в размере одного миллиона рублей. Для семьи Игоря Талькова важны извинения со стороны телеканала, их гостей и специалистов», — заключил Нарек Костанян.

Адвокат родственников Игоря Талькова добавил, что в процессе принимала участие второй представитель семьи Ирина Красильникова. Нарек Костанян отметил, что ее эмоциональные высказывания относительно решения суда вполне закономерны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказал адвокат Жорин о победе Азизы в суде над вдовой Талькова.