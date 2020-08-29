«Инвалид… на голову!»: Соседов резко раскритиковал оскорбившего Корчевникова актера

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Василий Заика
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Известный музыкальный критик прокомментировал вопиющий эпизод на съемках телешоу.

«Инвалид… на голову!»: Соседов резко раскритиковал оскорбившего Корчевникова актера

Фото: Instagram @b.korchevnikov

Музыкальный критик Сергей Соседов резко раскритиковал актера, который оскорбил ведущего Бориса Корчевникова перед съемками телешоу.

Как сообщает «Собеседник.ru», хамскую выходку устроил один из гостей программы, когда узнал, что его собеседник имеет проблемы со слухом. Редакторы предупредили знаменитость, что в процессе съемок возможна запись нескольких дополнительных дублей.

«Вы зачем меня пригласили к инвалиду?!» — сорвался с цепи неназванный актер.

В результате, автор запредельного хамства все-таки согласился участвовать в передаче, благодаря уговорам редактора и, по всей видимости, неплохому гонорару.

Сергей Соседов в ответ на вопрос издания о личности гостя шоу Бориса Корчевникова отметил, что на программу приходит много разных людей. По его словам, некоторые из них поумнее, а есть и те, кто не особо блещет интеллектом. Музыкальный критик предположил, что оскорбить телеведущего мог кто-то из молодых и не очень воспитанных.

«Дураков много. <…> В любом случае я могу точно сказать, что так мог поступить только тот, кто сам инвалид… на голову! В этой ситуации просто открылось лицо конкретного человека. Конечно, подобное поведение недостойно и неприлично», — заключил Сергей Соседов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соседов рассказал о болезни Корчевникова.

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