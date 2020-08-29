Трамп посетовал на зависимость США от российской нефти

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками посетовал на зависимость страны от российской нефти. Хозяин Белого дома подчеркнул, что причина кроется в чрезмерном экологическом регулировании, которое поддерживают его противники-демократы и, в частности, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Американский лидер пояснил, что глава территориальной единицы страны выступает против прокладки через нее трубопровода.

«А знаете, где вы покупаете ваши энергоносители? В России! Вы это знали? К вам приходит много судов, значительная их часть — из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет построить трубопровод», — цитирует Дональда Трампа ТАСС.

Президент Соединенных Штатов, помимо прочего, продолжил критиковать своего соперника-демократа Джо Байдена. Глава Белого дома обратил внимание собравшихся, что в случае победы на выборах его конкурента в стране будут «дымящиеся развалины», отсутствие закона и порядка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп стал официальным кандидатом в президенты.