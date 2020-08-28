Под гимн операции «Буря в пустыне»: Трамп стал официальным кандидатом в президенты

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К слову, именно эту операцию вооруженных сил США нынешний президент в свое время назвал ошибкой.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Erin Scott - Pool via CNP, 5-tv.ru

Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев. Об этом объявили на торжественном съезде партии, который прошел на лужайке Белого дома.

Действующий американский лидер вместе с супругой Меланьей появился перед сторонниками под песню Ли Гринвуда «Боже, благослови Америку». Она, к слову, была неофициальным гимном операции «Буря в пустыне», которую Трамп открыто называет ошибкой. Но, кажется, он этому значения не придал и призвал однопартийцев строить «светлое будущее».

«Я горжусь невероятным прогрессом, которого мы добились вместе за последние потрясающие четыре года. И я полон уверенности в светлом будущем, которое мы создадим для Америки в следующие четыре года», — пафосно заявил Трамп.

В съезде приняли участие полторы тысячи человек. А ранее кандидатом был зарегистрирован политический противник Дональда Трампа — демократ Джо Байден. Выборы президента США состоятся 3 ноября.

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