Под гимн операции «Буря в пустыне»: Трамп стал официальным кандидатом в президенты
К слову, именно эту операцию вооруженных сил США нынешний президент в свое время назвал ошибкой.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Красотка на миллион»: Шпица показала, как в алом платье зажгла на кинофестивале
Фото, видео: www.globallookpress.com © Erin Scott - Pool via CNP, 5-tv.ru
Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев. Об этом объявили на торжественном съезде партии, который прошел на лужайке Белого дома.
Действующий американский лидер вместе с супругой Меланьей появился перед сторонниками под песню Ли Гринвуда «Боже, благослови Америку». Она, к слову, была неофициальным гимном операции «Буря в пустыне», которую Трамп открыто называет ошибкой. Но, кажется, он этому значения не придал и призвал однопартийцев строить «светлое будущее».
«Я горжусь невероятным прогрессом, которого мы добились вместе за последние потрясающие четыре года. И я полон уверенности в светлом будущем, которое мы создадим для Америки в следующие четыре года», — пафосно заявил Трамп.
В съезде приняли участие полторы тысячи человек. А ранее кандидатом был зарегистрирован политический противник Дональда Трампа — демократ Джо Байден. Выборы президента США состоятся 3 ноября.
Читайте также
88%
-0.60 88.74
-0.26
Нашли ошибку?