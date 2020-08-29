«Укропами» не называли»: как Украина связана с задержанием россиян в Белоруссии?

Один из 33 задержанных в Белоруссии россиян дал интервью основателю YouTube-канала WarGonzo. Он озвучил основную версию происшествия, которое случилось с ним и его соотечественниками накануне президентских выборов в соседней республике.

По словам мужчины, в инциденте однозначно замешаны спецслужбы Украины. Конечной целью их действий может быть захват в плен как можно большего числа россиян, имевших хоть какое-то отношение к военной или оперативной службе.

«Версия наша такова, что наши „не товарищи“ — спецслужбы Украины — решили как можно больше вытащить россиян — причастных, не причастных к Донбассу, к Сирии, просто бывших сотрудников каких-то органов РФ, на территорию Украины для последующего обмена. Это лично наше мнение. Мы без сомнения уверены, что это совершили спецслужбы Украины при поддержке какой-то третьей стороны», — заверил мужчина.

В пользу этой теории, по его мнению, говорит то, что к задержанным обращались с использованием различных оскорблений, но никогда не назвали «укропами» — уничижительное обращение к уроженцам Украины. Провокацию со стороны Киева россиянин призвал расследовать до конца, чтобы ответственность за нее понесли все причастные.

«Нас называли террористами, людьми, которые хотят дестабилизировать ситуацию в республике Беларусь перед выборами. Такое было, но „укропами“ не обзывали. Я думаю, если бы так называли, это было бы палевно. Потому что основная версия, что это не Украина совершила. Поэтому Украина причастна ко всему тому, что случилось с нами. Я думаю, надо привлечь к ответственности все правительство Украины», — заключил мужчина.

Задержание 33 россиян в Белоруссии случилось 29 июля накануне президентских выборов в республике. Про них утверждалось, что якобы они были направлены в соседнее государство для «дестабилизации ситуации». Однако, как выяснилось, россияне, даже не догадываясь, что вступили в контакт с сотрудниками украинских спецслужб и полагая, что поедут в Латинскую Америку, приехали в соседнее государство, где и были задержаны.

Граждан РФ хотели использовать для провокации в преддверии президентских выборов. В Министерстве иностранных дел России не раз отмечали, что справедливым и обоснованным решением стало бы возвращение задержанных граждан на родину, которое произошло 15 августа.

32 россиянина вернулись домой в строгом соответствии с нормами международного права. Один из задержанных остался в Белоруссии, так как у него есть гражданство республики.

Ранее 5-tv.ru писал, как задержанный в Белоруссии россиянин рассказал о встрече с сыном Лукашенко.