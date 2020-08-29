«Валентина стала заложницей» — первый муж Легкоступовой о ее браке с Фирсовым
Игорь Кушнарев обвинил яхтсмена в том, что он лишил певицу связи с миром и «добивал».
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Первым мужем погибшей певицы Валентины Легкоступовой был музыкант Игорь Кушнарев. Именно в браке с ним артистка родила дочь Анетту, которая за неделю до трагедии обнаружила мать с ее третьим мужем Юрием Фирсовым в нетрезвом виде.
Отец Анетты Кушнарев считает, что именно яхтсмена стоит винить в смерти Легкоступовой. Изданию «Дни.ру» он сообщил, что еще в начале августа подметил «тревожные звоночки» в их отношениях.
«Я сразу сказал дочери, что Валентина стала заложницей», — припомнил Игорь Кушнарев.
Тогда Анетта сетовала отцу, что не может дозвониться матери. Ее телефон якобы постоянно находился у нового мужа-яхтсмена, который не позволяет им поговорить.
«Этот Фирсов лишил Валю связи с миром и просто добивал. В итоге на ее теле потом нашли синяки», — подчеркнул первый муж Валентины.
Появление гематом на теле бывшей супруги Кушнарев связал с применением силы в ее адрес. Заявив, что Фирсов мог избивать певицу, а та вырываться.
«Возможно, он ее бил, в том числе и ногой в живот, возможно, он ее держал за руки и случайно опустил, а она упала и ударилась», — предположил Игорь.
Валентина Легкоступова скончалась 14 августа, не приходя в сознание. За неделю до смерти ее дочь Анетта Бриль отвезла мать с пробитой головой и в состоянии алкогольного опьянения в больницу. Рядом находился муж певицы Юрий Фирсов в невменяемом состоянии.
Уже в лечебнице состояние Легкоступовой резко ухудшилось, и она впала в кому. Врачи боролись за ее жизнь, но усилия оказались тщетны. Похороны артистки прошли 20 августа на Троекуровском кладбище столицы.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что поклонники Легкоступовой выяснили стоимость необычного гроба певицы.
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