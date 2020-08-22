Поклонники Легкоступовой выяснили стоимость необычного гроба певицы

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Софья Зуева
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Исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась в Москве на 55-году жизни

Поклонники Легкоступовой выяснили стоимость необычного гроба певицы

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

После похорон Валентины Легкоступовой, прошедших на Троекуровском кладбище 20 августа, многие обратили внимание на детали траурной церемонии. Элитный гроб певицы оценили в миллион рублей, сообщает «Собеседник».

Для проводов в последний путь родственники певицы выбрали белый итальянский саркофаг из твердых пород дерева. Поклонники отметили, что он явно не из дешевых. Стоимость помогли определить эксперты. На одну только домовину пришлось потратить не менее 400 тысяч рублей, считает агент ритуальных услуг Вячеслав Ребров.

К этой стоимости необходимо прибавить расходы на внутреннюю отделку, подушки, цветы и покрывало. В результате сумма набегает немаленькая.

«Средняя стоимость подобного гроба на похоронах представительского класса — а похороны такой звезды, как Валентина Легкоступова, безусловно, относятся именно к этой категории, составляет один миллион рублей. Дорого, конечно, но что поделать. Когда такое внимание приковано к телу, родственникам нельзя ударить в грязь лицом», — сообщил эксперт похоронного дела.

Похороны организовывали самые близкие певице люди — мать и дети. Вдовца Юрия Фирсова не пригласили, хотя тот все равно приехал проститься с женой. На отпевание его так и не пустили. Семья Валентины Легкоступовой винит Фирсова в ранней кончине артистки: в том, что не сберег ее и склонил к злоупотреблению алкоголем.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что фанаты певицы пожаловались на то, церемония прощания с Валентиной Легкоступовой была закрытой.

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Умерла Валентина Легкоступова
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Поклонники Легкоступовой выяснили стоимость необычного гроба певицы

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