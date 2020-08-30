«Вы идеал женщины»: Поклонники растрогали певицу Валерию нежным письмом
Фото послания, которое ей адресовали фанаты, артистка опубликовала в разделе сторис в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @valeriya
Российская эстрадная певица Валерия, накануне отпраздновавшая свадьбу сына Арсения Шульгина, получила трогательное письмо от поклонников. Фанаты звезды из разных уголков России – Санкт-Петербурга, Новосибирска и Воронежа – решили выразить признательность артистке необычным образом. Они отправили на имя знаменитости бумажное послание, в котором поблагодарили Валерию за ее творчество и признали свое восхищение перед ней.
Фото письма исполнительница опубликовала в разделе сторис в Instagram и в подписи поблагодарила поклонников за такие нежные и трепетные слова.
«Хотим сказать спасибо за ту музыку, которую вы несете нам, за вашу душу, за открытое доброе сердце, за вашу нежность и силу одновременно! От вашего голоса замирает сердце в груди! Мы всегда с трепетом бежим на концерты, чтобы увидеть вас и услышать уже полюбившиеся песни. <…> Валерия, вы идеал того, как должна выглядеть женщина. Очень скромный, интеллигентный человек с добрым и неравнодушным сердцем», - говорится в послании.
Ранее 5-tv.ru показал кадры с грандиозного празднования свадьбы младшего сына певицы Валерии.
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