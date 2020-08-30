«Просто сказка!» — сын певицы Валерии поделился кадрами со второго дня свадьбы
В отличие от церемонии бракосочетания, сегодня Арсения Шульгина и его супругу окружали только самые близкие люди.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Красотка на миллион»: Шпица показала, как в алом платье зажгла на кинофестивале
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
Штурм рассказала правду о «госпитализации» мамы Легкоступовой с похорон
Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin
Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин опубликовал в сети видеоотчет со второго дня празднования собственной свадьбы. И если сама церемония бракосочетания 29 августа прошла на берегу Живописной бухты в Москве, то сегодня молодые люди порадовали близкое окружение уютными посиделками в лесопарковой зоне.
На кадрах, опубликованных Шульгиным в Insta-сторис, виднеются накрытые под соснами и елями столы, а также огромный шатер, под которым собрались селебрити и близкие родственники избранницы наследника певицы Лианы Волковой.
«Сегодня у нас семейный день свадьбы. Собрались моей семьей, Лианиной семьей. И у нас здесь шашлычки! Свежайшее мясо, рыба, мангал — кайф!» — комментирует Арсений.
На следующих видео новобрачные вместе с близкими бродят по окрестностям и ведут задушевную беседу.
«Просто сказка!» — констатирует Шульгин, обнимая супругу.
Несмотря на то, что день бракосочетания миновал, комментарии под постами сына селебрити продолжают пополняться наилучшими пожеланиями. Пользователи сети советуют молодоженам не тянуть с рождением наследников, а также отмечают, что они идеально подходят друг другу.
«Просто шикарны! Даже слов других нет!»
«Как я вам завидую, ребята! Теперь ждем детишек!»
«Повезло Арсению с женой! Такая милая и нежная!»
«Будьте счастливы, дорогие!» — обращались к звездной чете фолловеры.
Ранее 5-tv.ru показал кадры с грандиозного празднования свадьбы младшего сына певицы Валерии.
Читайте также
94%
-0.60 88.74
-0.26
Нашли ошибку?