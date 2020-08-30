Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин опубликовал в сети видеоотчет со второго дня празднования собственной свадьбы. И если сама церемония бракосочетания 29 августа прошла на берегу Живописной бухты в Москве, то сегодня молодые люди порадовали близкое окружение уютными посиделками в лесопарковой зоне.

На кадрах, опубликованных Шульгиным в Insta-сторис, виднеются накрытые под соснами и елями столы, а также огромный шатер, под которым собрались селебрити и близкие родственники избранницы наследника певицы Лианы Волковой.

«Сегодня у нас семейный день свадьбы. Собрались моей семьей, Лианиной семьей. И у нас здесь шашлычки! Свежайшее мясо, рыба, мангал — кайф!» — комментирует Арсений.

На следующих видео новобрачные вместе с близкими бродят по окрестностям и ведут задушевную беседу.

«Просто сказка!» — констатирует Шульгин, обнимая супругу.

Instagram @arseniy_shulgin

Несмотря на то, что день бракосочетания миновал, комментарии под постами сына селебрити продолжают пополняться наилучшими пожеланиями. Пользователи сети советуют молодоженам не тянуть с рождением наследников, а также отмечают, что они идеально подходят друг другу.

«Просто шикарны! Даже слов других нет!»

«Как я вам завидую, ребята! Теперь ждем детишек!»

«Повезло Арсению с женой! Такая милая и нежная!»

«Будьте счастливы, дорогие!» — обращались к звездной чете фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал кадры с грандиозного празднования свадьбы младшего сына певицы Валерии.