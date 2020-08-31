«Легким взмахом ноги»: Волочкова напомнила подписчикам о своем месте в истории
Эпатажная балерина посвятила хейтерам эмоциональный пост.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова в своем аккаунте в Instagram напомнила подписчикам о своем месте в истории России. 44-летняя эпатажная танцовщица опубликовала посвященный хейтерам пост, в котором отметила преданность своей профессии. Знаменитость обратила внимание, что за нее всегда говорят не громкость имени, а дела и поступки.
Анастасия Волочкова подчеркнула, что желчь, которую на нее изливают недолюбленные и несчастные люди, вызывает лишь жалость. Балерина уверена, что пользователям стоит обращать внимание на красоту ее тела и на творчество.
«Поймите, дорогие, как бы локти ни кусали от зависти злые недолюбленные тетки, у которых времени хватает изрыгать свою желчь, я навсегда уже вошла в историю России, как русская балерина», — написала Анастасия Волочкова.
Балерина добавила, что очень гордится этим неоспоримым фактом. В завершении танцовщица указала, что право осуждать других, должны иметь те, кто, как минимум, достиг определенных высот.
О реакции юзеров на публикацию, по традиции, остается только догадываться. Анастасия Волочкова не дает возможности пользователям комментировать свои посты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло первое заседание по делу о клевете Даны Борисовой в адрес Анастасии Волочковой.
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