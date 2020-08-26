Добровинский объяснил, зачем Ефремов вернулся к работе с Пашаевым

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Карина Бернтгольц
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Адвокат потерпевшей стороны убежден, что защита заслуженного артиста намеренно затягивает судебный процесс.

Добровинский объяснил, зачем Ефремов вернулся к работе с Пашаевым

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в интервью для издания «Москва 24» объяснил, почему заслуженны артист РФ Михаил Ефремов 21 августа отказался от услуг Эльмана Пашаева, а уже через три дня снова стала с ним работать. По мнению юриста семьи погибшего Сергея Захарова, защита звезды, обвиняемого в «смертельной» аварии в центре Москвы намеренно затягивает судебный процесс.

«В день отвода господин Пашаев зачитывал целый ряд ходатайств, которые очевидно были направлены на затягивание процесса. Затем была попытка отвести судью за то, что она не соглашалась с его ходатайствами, что было очевидно направлено опять же на задержку времени. Затем Пашаев попросил суд о перерыве на пять минут, и только после перерыва Ефремов заявляет об отказе от адвоката. Все шито белыми нитками», — указал Добровинский.

Он отметил, что Пашаев вновь заявил о своем сотрудничестве с Ефремовым после того, как «представители потерпевших поучили через суд очень важную информацию по делу». Юрист предполагает, что адвокат Ефремова также ознакомлен с соответствующими сведениями.

Михаил Ефремов, проходящий обвиняемым в деле о «пьяном» ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, отказался от услуг Эльмана Пашаева и перевел его в статус консультанта. Через пару дней артист заключил с Пашаевым новое соглашение, вернув юриста к своей защите. Линия его адвоката стоится на отказе от признания вины, а также попытке доказать, что за рулем джипа актера в роковой вечер 8 июня был не он.

Авария с участием Ефремова случилась в центре столицы. Актер в нетрезвом виде на джипе пересек двойную сплошную и врезался в автомобиль Lada. Водитель отечественной машины скончался в больнице следующим утром. Вначале артист признал вину и даже записал видеообращение к родным погибшего, в котором обещал, что не станет пытаться «отмазаться» и задействовать связи для смягчения своей участи. Позже от всех признательных показаний он отказался.

Тема:
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