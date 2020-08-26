Добровинский объяснил, зачем Ефремов вернулся к работе с Пашаевым
Адвокат потерпевшей стороны убежден, что защита заслуженного артиста намеренно затягивает судебный процесс.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в интервью для издания «Москва 24» объяснил, почему заслуженны артист РФ Михаил Ефремов 21 августа отказался от услуг Эльмана Пашаева, а уже через три дня снова стала с ним работать. По мнению юриста семьи погибшего Сергея Захарова, защита звезды, обвиняемого в «смертельной» аварии в центре Москвы намеренно затягивает судебный процесс.
«В день отвода господин Пашаев зачитывал целый ряд ходатайств, которые очевидно были направлены на затягивание процесса. Затем была попытка отвести судью за то, что она не соглашалась с его ходатайствами, что было очевидно направлено опять же на задержку времени. Затем Пашаев попросил суд о перерыве на пять минут, и только после перерыва Ефремов заявляет об отказе от адвоката. Все шито белыми нитками», — указал Добровинский.
Он отметил, что Пашаев вновь заявил о своем сотрудничестве с Ефремовым после того, как «представители потерпевших поучили через суд очень важную информацию по делу». Юрист предполагает, что адвокат Ефремова также ознакомлен с соответствующими сведениями.
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