Мосгорсуд обязал Волочкову выплатить 60 тысяч рублей за нарушение карантина

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Виктория Андреева
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Известная балерина приехала в село под Нижним Новгородом, где из-за коронавируса был введен особый режим.

Мосгорсуд обязал Волочкову выплатить 60 тысяч рублей за нарушение карантина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; Instagram @volochkova_art

Мосгорсуд признал законным ранее назначенное балерине Анастасии Волочковой административное наказание за нарушение режима карантина в селе Дивеево Нижегородской области. Согласно постановлению, артистка будет обязана оплатить штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей за поездку в разгар пандемии коронавируса.

«Решения Тверского районного суда Москвы в отношении Волочковой оставлены Московским городским судом без изменений», — пояснили ТАСС в пресс-службе апелляционной инстанции.

Около двух месяцев назад скандально известная балерина отправилась в поездку к Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю, расположенному в селе Дивеево. Однако она не учла, что с 25 апреля, по решению местных властей, оно было закрыто на карантин из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Вопреки распоряжению, Волочкова разгуливала по местности и общалась с жителями поселения, не имея при себе даже защитной маски. Узнав об этом, правоохранители немедленно выехали на место, где остановилась звезда, и разъяснили ей ситуацию. Анастасия сочла укоры полицейских оскорбительными и воспротивилась их указаниям. Помимо прочего, раздосадованная балерина накинулась на представителей власти с нецензурной бранью.

Instagram @volochkova_art

В результате 22 июля Тверской суд Москвы вынес обвинительное решение в отношении Волочковой по части 1, статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне ЧС» и штрафовал на 20 тысяч рублей.

3 августа по решению того же суда балерину снова оштрафовали на 40 тысяч рублей по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова обвинила судебных приставов в «незаконном» списании 200 тысяч рублей с ее личного банковского счета.

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