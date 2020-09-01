Сидел или не сидел Ефремов и где: суд выслушал свидетелей с двух сторон

На судебном процессе по делу Михаила Ефремова защита артиста предприняла самую решительную за весь процесс попытку переломить ход процесса. Адвокаты пригласили сразу двух свидетелей, которые заявили, что Ефремов сидел не на водительском, а на пассажирском месте после ДТП. Сам актер рассказал, что в принципе никогда не садился за руль пьяным. У представителей потерпевших и прокурора нашлись против этого весомые контраргументы — все выслушал и взвесил Георгий Гривенный.

«Я смутно помню этот день!» — такими словами Михаил Ефремов начал давать показания в ходе своего допроса, к которому судья приступила в только в 17:40, на седьмом часу заседания. По словам Ефремова 8 июня он уже в полдень был сильно пьян, затем куда-то ездил на такси, как оказался за рулем своего автомобиля, не помнит, заявил, что «за руль в машину меня могли затащить».

«Я ездил на такси, искал пиво. Помню, что мне нужны были деньги. Я за карточками лез в машину. Я не помню, где она стояла», — заявил на суде заслуженный артист России.

Ефремов заявил, что не помнит момента смертельного столкновения и всего, что было потом. Также Ефремов заявил, что не понимает, откуда в его организме следы кокаина, обнаруженные при экспертизе.

«Я все равно не очень понимаю, откуда во мне нашла врач кокаин. Были у меня вечеринки за три дня и за неделю до этого. Но я не помню в себе такой тяги к этому наркотику», — продолжил объяснение актер.

После того, как допрос Ефремова закончил прокурор, наступила очередь адвоката потерпевших. Александр Добровинский обещал в кулуарах «разнести Ефремова в пух и прах». И действительно, первый же свидетель Добровинского Илья Бабиков, заявил, что именно он помог выйти Михаилу Ефремову из джипа сразу после ДТП с водительского сиденья, и, по словам Бабикова, больше никого в автомобиле Ефремова не было.

«Он сказал, что заглянул в машину со стороны пассажирского сиденья и там никого не было. Кроме того, важнейший момент, свидетелю прокуратура предъявила записи, которые есть в материалах дела, и в отличие от свидетелей защиты, которые не могли найти себя на предъявленных материалах. Ни одного свидетеля защиты там нет. То в отличие от всего от этого, мы увидели доктора Бабикова, врача Илью Бабикова крупным планом», — рассказал Добровинский.

Между тем адвокат Михаила Ефремова был совершенно не в восторге от показаний свидетелей противоположной стороны.

«За 20 лет моей практики первый раз видел, чтобы подготовили так свидетелей пригласили в суд. Настолько путались перепутались в своих показаниях. Это был полнейший позор. Просто полнейший позор. Врач-реаниматолог — свидетель якобы, на все вопросы он говорит — „не помню“. На все вопросы, только он помнит, как Ефремова провожал. Больше ничего не помнит», — возмущается Эльман Пашаев.

Первая часть заседания получилась «свидетельской». Сначала сторона защиты пригласила Тевана Бадасяна. Он заявил, что видел как в Плотниковом переулке незадолго до аварии на заднее сиденье автомобиля Ефремова сел некий высокий мужчина в белой бейсболке. Потом свидетель стал вести себя эпатажно: накричал на адвокатов потерпевших, дерзил прокурору, а на улице принялся оскорблять журналистов.

Второй свидетель защиты, Андрей Гаев, сообщил, что оказался на месте ДТП случайно, с приятелем искали, где бы купить алкоголя. После только что выпитых полутора литров пива. Гаев утверждал, что видел, как Ефремов сразу после ДТП вышел из своего джипа со стороны пассажирского сиденья.

Появление в суде свидетелей защиты вызвало большой ажиотаж. Вот, суд покидает Андрей Гаев, он не смог опознать себя ни на одном видео с места ДТП, показанных в суде.

Так же, не смог себя узнать и предыдущий свидетель, Александр Кобец, друг Гаева. Кроме того, прокуроры в ходе допроса выяснили, что Гаев был осужден на три года за избиение бывшей жены, лишен прав за пьяную езду и несколько раз привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах.

Тем временем, в ходе допроса Михаил Ефремов еще не раз удивил: например, сообщил, что на видео, где он признает свою вину, он якобы сказал «я не виновен», но кто-то мастерски вырезал частицу «не» и видео обрело совсем другой смысл.

«Я вину признал, потому что, когда с похмелья человек, он нервный. Я был с похмелья дня два-три. Может даже не с похмелья, а отравлен. Моя вина несомненно есть — она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу», — подчеркнул актер.

В этот понедельник заседание, длившееся рекордное для этого процесса одиннадцать часов с небольшим перерывом, конечно же не поставило в нем точку, но существенно приблизило развязку. Во вторник будет завершен допрос свидетелей, после чего состоятся прения сторон и затем уже судья выйдет на приговор. Можно ожидать, что мы услышим его в ближайшие дни. Возможно, в течение одной-двух недель.