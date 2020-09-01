«Секс, шарм, соблазн»: фанаты подкололи Шаляпина за архивное фото с Аллегровой
На снимке совсем еще молодой Шаляпин широкой от счастья улыбается рядом с прославленной певицей.
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Фото, видео: Instagram @shalyapin_official
Певец и телеведущий Прохор Шаляпин поделился с подписчиками своей страницы в сети Instagram архивным снимком с прославленной певицей Ириной Аллегровой. Это вызвало определенные вопросы у его фанатов.
На снимке совсем еще молодой и счастливый Шаляпин без искусственных зубов радостно смеется рядом с красавицей Аллегровой. Та потрясающе выглядит в открытом платье на бретелях.
«Женщина-огонь! Секс, шарм, соблазн, волшебство — все в одном флаконе», — не поскупился на комплименты артист.
Исполнитель известен своей склонностью к женщинам постарше. Его первой супругой в 18 лет стала взрослая дама, а второй раз он женился на предпринимательнице Ларисе Копенкиной, которая старше его почти на 30 лет. Хотя брак не продержался долго, а все его последующие пассии были молоды, многие считают, что он питает слабость к «возрастным» партнершам.
Именно поэтому на сей раз Шаляпина заподозрили в романе с Аллегровой.
«Любая женщина рядом с тобой еще больше расцветает!»;
«Да! Здесь она особенно хороша»;
«Уже писали, что у вас был роман?» — написали ему в комментариях пользователи сети.
«Шальная императрица» была замужем четыре раза, но с последнего брака с Игорем Капустой минуло уже двадцать лет. Недавно его сестра озвучила причины их развода.
Ранее 5-tv.ru писал о попытках Ирины Аллегровой забеременеть.
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