«Секс, шарм, соблазн»: фанаты подкололи Шаляпина за архивное фото с Аллегровой

Певец и телеведущий Прохор Шаляпин поделился с подписчиками своей страницы в сети Instagram архивным снимком с прославленной певицей Ириной Аллегровой. Это вызвало определенные вопросы у его фанатов.

На снимке совсем еще молодой и счастливый Шаляпин без искусственных зубов радостно смеется рядом с красавицей Аллегровой. Та потрясающе выглядит в открытом платье на бретелях.

«Женщина-огонь! Секс, шарм, соблазн, волшебство — все в одном флаконе», — не поскупился на комплименты артист.

Instagram @shalyapin_official

Исполнитель известен своей склонностью к женщинам постарше. Его первой супругой в 18 лет стала взрослая дама, а второй раз он женился на предпринимательнице Ларисе Копенкиной, которая старше его почти на 30 лет. Хотя брак не продержался долго, а все его последующие пассии были молоды, многие считают, что он питает слабость к «возрастным» партнершам.

Именно поэтому на сей раз Шаляпина заподозрили в романе с Аллегровой.

«Любая женщина рядом с тобой еще больше расцветает!»;

«Да! Здесь она особенно хороша»;

«Уже писали, что у вас был роман?» — написали ему в комментариях пользователи сети.

«Шальная императрица» была замужем четыре раза, но с последнего брака с Игорем Капустой минуло уже двадцать лет. Недавно его сестра озвучила причины их развода.

Ранее 5-tv.ru писал о попытках Ирины Аллегровой забеременеть.