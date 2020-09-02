Лавров заявил о 200 украинских экстремистах на территории Белоруссии

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Василий Заика
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По словам главы МИД РФ, есть подтвержденные сведения, что демонстрации, которые проходят в Белоруссии, провоцируются и финансируются из Незалежной.

Лавров заявил о 200 украинских экстремистах на территории Белоруссии

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Тема:
Украинский кризис

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что демонстрации в республике провоцируются и финансируются с территории Украины.

«Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и „трезубец Степана Бандеры“*, есть и „С14“, есть национальный корпус, есть Правый сектор*. Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии, финансируя соответствующие мероприятия, науськивая тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами», — заявил Сергей Лавров.

Глава российского МИД отметил, что в Волынской и Днепропетровской областях Незалежной действуют лагеря по подготовке экстремистов. В настоящее время на территории Белоруссии находятся порядка 200 человек, натренированных на Украине.

Сергей Лавров подчеркнул, что РФ будет достойно и твердо реагировать на попытки раскачать обстановку в соседней республике. Стремления оторвать Белоруссию от России и Союзного государства будут пресекаться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин совершит визит в Минск 3 сентября.

* — террористическая организация, запрещена в РФ.

Тема:
Украинский кризис
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