«Мамин взгляд»: дочь Началовой сильно повзрослела — Фото
Девочка не похожа на мать, но многим фанатам напоминает покойную певицу.
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Фото, видео: Instagram @julianachalova
В этом году дочь певицы и телеведущей Юлии Началовой Вера Алдонина стала ученицей восьмого класса. Фото с 1 сентября разместила у себя в микроблоге в Instagram ее бабушка, мать покойной звезды Таисия.
Подросток окончательно превратилась из маленькой девочки в очаровательную юную барышню. Строгий образ девушка составила из пиджака, узкой юбки и галстука, а туфли на каблуке подчеркнули ее высокий, на фоне бабушки и дедушки, рост.
«Вчера Верочка пошла в восьмой класс», — поделилась Таисия Началова с подписчиками.
Фанаты сразу начали поздравлять семью с началом нового учебного года и отметили, как изменилась юная наследница Началовой.
«Так повзрослела, и больше стала похожа на маму!»;
«Красивая и взрослая»;
«Какая красавица. Вся в Юлечку»;
«Мамин взгляд», — написали они.
Вера — дочь Началовой и футболиста Евгения Алдонина. После развода родителей она жила с мамой, но после ее трагической смерти переехала к отцу и его новой семье. Однако недавно стало известно, что теперь она проживает с родителями своей мамы, пишет «Утро.ру». Бабушка делится историями о ее интересах и жизни, которые всегда радуют поклонников Юлии.
Юлия Началова скончалась в марте 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности на фоне многочисленных серьезных заболеваний. Ей было всего 38 лет. Смерть певицы так потрясла поклонников, что из ее могилы они сделали настоящее место поклонения. Недавно там появился новый памятник.
Ранее 5-tv.ru писал, что мать передала костюмы Юлии Началовой для коллекции Александра Васильева.
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