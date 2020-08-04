«Была в слезах»: Васильев рассказал, как мать Началовой прощалась с нарядами дочери
Историк моды показал платья певицы на своей выставке.
Фото: РИА Новости / Антон Денисов
Историк моды Александр Васильев привез выставку костюмов в Калининград. Среди них публика нашла несколько платьев покойной певицы Юлии Началовой. Некоторых поклонников возмутило, что ведущий «Модного приговора» пиарится на имени их любимицы, и он был вынужден дать объяснения, как у него оказались наряды артистки. В интервью «Собеседнику» он рассказал, что платья и несколько пар концертных туфель передала ему мать покойной.
По словам Васильева, из-за высокой занятости он не смог забрать вещи лично, а отправил помощника. Тот пересказал ему, как прощалась с памятными платьями дочери женщина.
«Я разговаривал с мамой Юлии по телефону. У Началовых наряды забирал мой помощник. Он рассказал, что мама Юлии была в слезах. Она очень трогательно прощалась с этими платьями», — поведал Васильев.
Родные Юлии отказались взять с историка моды деньги за наряды. Они просто хотели сохранить образ дочери в глазах поклонников.
«Наряды мне передала мама Юлии Началовой. Три платья и две пары обуви. Она хочет сохранить память о дочери, поэтому вещи попали ко мне как к крупнейшему в России частному собирателю исторических костюмов», — пояснил Васильев.
Юлия Началова умерла в марте 2019 года на 39-м году жизни. Причиной смерти стало заражение крови и сердечная недостаточность. У нее осталась 13-летняя дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным.
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