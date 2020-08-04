«Была в слезах»: Васильев рассказал, как мать Началовой прощалась с нарядами дочери

|
Алина Потёмкина
61

Историк моды показал платья певицы на своей выставке.

«Была в слезах»: Васильев рассказал, как мать Началовой прощалась с нарядами дочери

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Тема:
Юлия Началова

Историк моды Александр Васильев привез выставку костюмов в Калининград. Среди них публика нашла несколько платьев покойной певицы Юлии Началовой. Некоторых поклонников возмутило, что ведущий «Модного приговора» пиарится на имени их любимицы, и он был вынужден дать объяснения, как у него оказались наряды артистки. В интервью «Собеседнику» он рассказал, что платья и несколько пар концертных туфель передала ему мать покойной.

По словам Васильева, из-за высокой занятости он не смог забрать вещи лично, а отправил помощника. Тот пересказал ему, как прощалась с памятными платьями дочери женщина.

«Я разговаривал с мамой Юлии по телефону. У Началовых наряды забирал мой помощник. Он рассказал, что мама Юлии была в слезах. Она очень трогательно прощалась с этими платьями», — поведал Васильев.

Родные Юлии отказались взять с историка моды деньги за наряды. Они просто хотели сохранить образ дочери в глазах поклонников.

«Наряды мне передала мама Юлии Началовой. Три платья и две пары обуви. Она хочет сохранить память о дочери, поэтому вещи попали ко мне как к крупнейшему в России частному собирателю исторических костюмов», — пояснил Васильев.

Юлия Началова умерла в марте 2019 года на 39-м году жизни. Причиной смерти стало заражение крови и сердечная недостаточность. У нее осталась 13-летняя дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагических судьбах знаменитых певиц.

Тема:
Юлия Началова
1 авг
Александр Панайотов заявил, что Юлию Началову убил сглаз
16 июн
Директор Юлии Началовой показала новый памятник на могиле певицы
5 июн
Исаева рассказала о «запрещенном» фото с похорон Юлии Началовой
20 мая
Драгоценности Юлии Началовой хранятся у ее пиар-менеджера
10 мая
«Голос как у Юли!»: фанаты Началовой в шоке от вокальных способностей ее дочери
10 мая
Дочь Юлии Началовой спела военную песню и поразила поклонников сходством с мамой
7 мая
Бывший муж Юлии Началовой сумел вернуть часть похищенных у него миллионов
28 апр
«Земля пухом»: пиар-директор Началовой помянула певицу в Радоницу
22 апр
«Надо было бежать»: пиар-директор Началовой рассказала о своей первой свадьбе
20 апр
«Какая красивая девочка»: мама Юлии Началовой поделилась снимком дочери певицы

Читайте также

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
73.38
-0.78 86.50
-0.73
«Коктейль Молотова»: Астролог о влиянии на людей серебристых облаков в ав...

Последние новости

16:24
Екатерина Шпица призналась, что в детстве спала в кладовке
16:16
«Лукойл» обвинил ветер в загрязнении реки нефтью в ЯНАО
16:10
Роды, отношения с дочерью и скандальный развод. Певице Анастасии — 55
16:10
Сотни рабочих были эвакуированы из-за пожара на заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде
16:06
Следствие не установило по «делу Голунова» заказчика преступления
15:55
«У соседа трава зеленее»: три причины, почему мужчины возвращаются к бывшим

Сейчас читают

Тихий парень из культурной семьи: друг детства Энди Картрайта о расчлененном рэпере
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
«Не семья, а тень благополучия»: Поклонники затравили Ковальчук за фото с дочерью

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок