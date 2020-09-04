Минобороны Белоруссии: Страну удалось спасти от «беззакония и произвола»

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Молодцова Анна
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В ведомстве подчеркнули, что решения президента Александра Лукашенко были поддержаны народом.

Минобороны Белоруссии: Страну удалось спасти от «беззакония и произвола»

Фото: ТАСС / TATYANA ZENKOVICH

Белоруссию удалось спасти от «беззакония и произвола» благодаря действиям госорганов, заявили в Минобороны республики. В ведомстве также подчеркнули, что этому способствовало и то, что решения президента Александра Лукашенко были поддержаны народом.

Как считают в Минобороны, руководство Польши, Литвы, Чехии и Украины поддержали «деструктивные силы», которые предприняли попытки неконституционной смены власти в республике.

Ранее в МИД РФ заявили, что насторожены заявлениями польского президента Анджея Дуды, который готов «взять под защиту» отдельные белорусские регионы. Во внешнеполитическом ведомстве призвали польские власти соблюдать общепринятые нормы международного права и не вмешиваться в дела соседнего государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что белорусская оппозиция высказалась по поводу принадлежности Крыма.

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