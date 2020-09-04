«Ужас вообще»: велогонщик Дмитриев о внезапной смерти Свешникова на треке

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Василий Заика
Эксклюзив 281

Третий день международных соревнований по велоспорту Гран-при Москвы отменили после трагического инцидента с молодым спортсменом.

Фото, видео: ВКонтакте @pavelsveshnikov; ТАСС / Гердо Владимир; РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Велогонщик Денис Дмитриев, принимавший участие в соревнованиях по велоспорту на треке Гран-при Москвы в Крылатском, шокирован внезапной смертью своего коллеги 22-летнего Павла Свешникова. Приехавший к финишу вторым спортсмен до звонка журналиста пребывал в неведении о трагическом инциденте. Денис Дмитриев рассчитывал, что молодому велогонщику из Выборга оказали помощь врачи.

«Вы меня немножко в шок загнали. Скончался?! Насколько эта информация может быть стопроцентной?! Была гонка, и он просто как бы упал. К нему подбежали медики и понесли в „скорую“ на носилках. Жуть… У меня комок в горле стоит… Ужас вообще…», — сказал Денис Дмитриев.

Велогонщик отметил, что в процессе соревнований не было ничего необычного.

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов в беседе с 5-tv.ru предположил, что Павел Свешников почувствовал себя плохо уже во время заезда. По его словам, то, как выглядел трагический инцидент со стороны лишний раз подтверждает эти догадки.

«Все полагают, что ему стало плохо в гонке самой, почему он и упал. Потом все эти действия, реанимация подъехавшая, но ни к чему не привело. <…> То, что я видел, это обычно, когда человеку плохо происходят такие падения. Он уже был один вне группы, практически остановился в середине виража и сверху виража упал вниз», — сказал Вячеслав Екимов.

ФВСР и московская федерация велоспорта приняли совместное решение об отмене третьего дня международных соревнований на велодроме в Крылатском. Отмечается, что спортсмены-участники Гран-при 5 сентября прибудут на трек, чтобы почтить память Павла Свешникова.

По данным агентства ТАСС, криминальной составляющей в гибели велогонщика нет. Точные причины смерти будут установлены после проведения экспертизы. Предварительно, у 22-летнего спортсмена произошла остановка сердца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы.

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