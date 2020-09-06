Ефремов озвучил, какой приговор ожидает от суда

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Алина Потёмкина
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Прокурор просил для артиста 11 лет колонии за «пьяное» ДТП со смертельным исходом.

Ефремов озвучил, какой приговор ожидает от суда

Фото: ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Михаил Ефремов в беседе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым накануне заседания суда 3 сентября озвучил срок, который он ожидает по делу о «пьяном» ДТП в центре Москвы. Кадры разговора актера с защитником показали в эфире «Новых русских сенсаций» на НТВ.

«Я думаю, восемь лет», — говорит Ефремов, отвечая на вопрос Пашаева.

По мнению его адвоката, срок будет меньше — пять или шесть лет лишения свободы. Кроме того, собеседники обсуждают срок и сумму компенсации, которую просил для артиста старший сын погибшего в аварии Сергея Захарова, Виталий.

«Если восемь лет, так и восемь миллионов, правда, я не знаю, где я их найду», — сетует Ефремов.

Старший сын погибшего в ДТП просил для актера восемь лет колонии и семь миллионов 300 тысяч рублей компенсации. Прокуратура запросила для артиста более суровое наказание — 11 лет колонии, а также взыскание в пользу сына погибшего Сергея Захарова 500 тысяч рублей. Иск на один рубль от родственников жертвы аварии суд удовлетворил полностью.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла в центре столицы 8 июня. Актер в нетрезвом виде на джипе пересек двойную сплошную и врезался в автомобиль Lada. Водитель отечественной машины скончался в больнице следующим утром. Вначале артист признал вину и даже записал видеообращение к родным погибшего, в котором обещал, что не станет пытаться «отмазаться» и задействовать связи для смягчения своей участи. Позже от всех признательных показаний он отказался. Окончательно он взял на себя вину только на заседании в сентябре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как оценил Михаил Ефремов требование прокуратуры посадить его за решетку на 11 лет. Свою точку зрения он изложил в последнем слове в суде. Заседание с вынесением приговора актеру назначено на 8 сентября.

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