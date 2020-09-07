Захарова запросила у ФРГ точную дату ответов по «делу Навального»

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Анастасия Шадская
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Официальный представитель МИД РФ прокомментировала выступление главы внешнеполитического ведомства Германии Хайко Мааса.

Захарова запросила у ФРГ точную дату ответов по «делу Навального»

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса. Ранее он сообщил, что Германия удовлетворила запрос российской стороны по делу блогера Алексея Навального. В связи с этим у российского дипломата возникли вопросы.

«Какого числа российское посольство в Берлине сможет получить официальные ответы на запрошенную информацию для передачи ее в Москву? И все-таки почему ФРГ не раскрывает данные, на которые ссылается?» — написала Захарова на своей странице Facebook.

Удивление представителя российского МИД вызвало то, что диагноз Навального обсуждают не медики или представители немецких правоохранительных органов, а политики. Она напомнила, что запросы со стороны России были направлены еще в августе. Дополнительное предложение о взаимодействии прозвучало на днях.

«Почему не началась практическая работа специалистов, а идет подмена экспертных заявлений политическими лозунгами?» — возмутилась Захарова.

Кроме того, дипломат попросила объяснить, какие именно «фактологические данные» из Германии были переданы партнерам по Евросоюзу и НАТО, из-за чего ими были сделаны идентичные заявления по делу Навального.

Захарова попросила назвать конкретную дату, когда в посольство РФ в Берлине поступит официальный ответ на запрошенную Москвой информацию. В заключение она добавила последний вопрос к Маасу.

«Так все-таки почему ФРГ не раскрывает данные, на которые ссылается?» — уточнила она.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогер попал в реанимацию в тяжелом состоянии и был введен в медикаментозную кому. 22 августа оппозиционера транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября немецкие врачи заявили об обнаружении у блогера признаковинтоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские медики не выявили в ходе обследования Навального интоксикации этим веществом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова сообщила о готовности РФ работать с ФРГ по делу Навального 24 часа в сутки.

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