Захарова запросила у ФРГ точную дату ответов по «делу Навального»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса. Ранее он сообщил, что Германия удовлетворила запрос российской стороны по делу блогера Алексея Навального. В связи с этим у российского дипломата возникли вопросы.

«Какого числа российское посольство в Берлине сможет получить официальные ответы на запрошенную информацию для передачи ее в Москву? И все-таки почему ФРГ не раскрывает данные, на которые ссылается?» — написала Захарова на своей странице Facebook.

Удивление представителя российского МИД вызвало то, что диагноз Навального обсуждают не медики или представители немецких правоохранительных органов, а политики. Она напомнила, что запросы со стороны России были направлены еще в августе. Дополнительное предложение о взаимодействии прозвучало на днях.

«Почему не началась практическая работа специалистов, а идет подмена экспертных заявлений политическими лозунгами?» — возмутилась Захарова.

Кроме того, дипломат попросила объяснить, какие именно «фактологические данные» из Германии были переданы партнерам по Евросоюзу и НАТО, из-за чего ими были сделаны идентичные заявления по делу Навального.

Захарова попросила назвать конкретную дату, когда в посольство РФ в Берлине поступит официальный ответ на запрошенную Москвой информацию. В заключение она добавила последний вопрос к Маасу.

«Так все-таки почему ФРГ не раскрывает данные, на которые ссылается?» — уточнила она.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогер попал в реанимацию в тяжелом состоянии и был введен в медикаментозную кому. 22 августа оппозиционера транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября немецкие врачи заявили об обнаружении у блогера признаковинтоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские медики не выявили в ходе обследования Навального интоксикации этим веществом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова сообщила о готовности РФ работать с ФРГ по делу Навального 24 часа в сутки.