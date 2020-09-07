Галкин с Пригожиным решили запустить флешмоб против сплетников
Необычное предложение музыкальный продюсер сделал юмористу в комментариях в Instagram.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, Instagram @maxgalkinru
Телеведущий и шоумен Максим Галкин уже устал от слухов о размолвке с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой. На своей странице в Instagram юморист разместил пост, где опроверг эту информацию. Чтобы у фанатов не осталось никаких сомнений о гармонии в звездной семье, артист сопроводит публикации счастливым снимком со своей женой. В комментариях к фотографии среди прочих отметился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он сделал Галкину неожиданное предложение.
«Предлагаю флешмоб сделать», — написал супруг Валерии.
«Давай», — с воодушевлением воспринял идею ведущий.
Фанатам также понравилось предложение Пригожина. Они живо на него откликнулись в коментариях.
«Точно сплетники, чуть с мужем не поругалась, доказывая ему, что у вас все хорошо»;
«Я с Пригожиным»;
«С хештегом #недождетесь», — написали они.
Алла Пугачева с Максимом Галкиным женаты с 2011 года, а встречаться начали еще за десять лет до этого. В 2013 году на свет появились их дети, близнецы Лиза и Гарри. Они в этом году пошли в первый класс.
Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин расчувствовался на свадьбе пасынка.
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