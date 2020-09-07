Галкин с Пригожиным решили запустить флешмоб против сплетников

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Анастасия Шадская
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Необычное предложение музыкальный продюсер сделал юмористу в комментариях в Instagram.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, Instagram @maxgalkinru

Телеведущий и шоумен Максим Галкин уже устал от слухов о размолвке с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой. На своей странице в Instagram юморист разместил пост, где опроверг эту информацию. Чтобы у фанатов не осталось никаких сомнений о гармонии в звездной семье, артист сопроводит публикации  счастливым снимком со своей женой. В комментариях к фотографии среди прочих отметился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он сделал Галкину неожиданное предложение. 

«Предлагаю флешмоб сделать», — написал супруг Валерии. 

«Давай», — с воодушевлением воспринял идею ведущий. 

Instagram @maxgalkinru

Фанатам также понравилось предложение Пригожина. Они живо на него откликнулись в коментариях. 

«Точно сплетники, чуть с мужем не поругалась, доказывая ему, что у вас все хорошо»;

«Я с Пригожиным»;

«С хештегом #недождетесь», — написали они.

Алла Пугачева с Максимом Галкиным женаты с 2011 года, а встречаться начали еще за десять лет до этого. В 2013 году на свет появились их дети, близнецы Лиза и Гарри. Они в этом году пошли в первый класс.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин расчувствовался на свадьбе пасынка.

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