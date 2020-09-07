Талант растет! Кудрявцева показала, как ее малышка играет на фортепиано

Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой продолжает поражать талантами пользователей Instagram. На этот раз звездная мама запечатлела, как малышка играет на фортепиано.

Знаменитость снимала наследницу издалека, но та словно почувствовала это и обернулась в процессе. Впрочем, внимание Кудрявцевой нисколько не смутило и не отвлекло Машу. Девочка продолжила нажимать на клавиши.

Instagram @leratv





Судя по видео и фото, которые часто выкладывает телеведущая, Маша имеет немало интересов. Она любит машины, музыку, экстремальные виды спорта, плавание. А в Москве она занимается развивающими играми с репетитором, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru показывал, как дочка Леры Кудрявцевой пожелала бабушке выздоровления.