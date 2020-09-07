Талант растет! Кудрявцева показала, как ее малышка играет на фортепиано

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Анастасия Шадская
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Двухлетняя Маша имеет немало талантов, о которых ее звездная мать рассказывает в социальных сетях.

Фото, видео: Instagram @leratv

Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой продолжает поражать талантами пользователей Instagram. На этот раз звездная мама запечатлела, как малышка играет на фортепиано. 

Знаменитость снимала наследницу издалека, но та словно почувствовала это и обернулась в процессе. Впрочем, внимание Кудрявцевой нисколько не смутило и не отвлекло Машу. Девочка продолжила нажимать на клавиши.

Instagram @leratv

Судя по видео и фото, которые часто выкладывает телеведущая, Маша имеет немало интересов. Она любит машины, музыку, экстремальные виды спорта, плавание. А в Москве она занимается развивающими играми с репетитором, пишет  Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru показывал, как дочка Леры Кудрявцевой пожелала бабушке выздоровления.

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