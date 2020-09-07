Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Бориса Клюева

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Василий Заика
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Народный артист РФ скончался 1 сентября на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Бориса Клюева

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Имущество звезды сериала «Воронины» Бориса Клюева, по некоторым данным риелторов, оценивается в 55 миллионов рублей. Народный артист РФ весьма неплохо зарабатывал, в особенности во время съемок в ситкоме-ремейке американского шоу «Все любят Реймонда».

Как сообщает сайт KP.RU, Борис Клюев владел трехкомнатными апартаментами с террасой и садом в Италии. Актер обожал гулять вдоль морского побережья, дышать воздухом и разучивать новые роли. Помимо прочего, он успел приобрести квартиру в Гурзуфе.

В Москве Борис Клюев проживал в шикарной квартире в элитном доме на Арбате. Проводил время на даче в подмосковном Звенигороде, где занимался цветоводством.

С первой женой Натальей звезда «Ворониных» познакомился в школьные годы. Пара начала встречаться после окончания учебного заведения. Когда выяснилось, что девушка ждет ребенка, Борис Клюев женился на ней. Брак продлился недолго и впоследствии актер не очень любил говорить об этом периоде своей жизни. Его единственный сын Алексей умер в возрасте 24 лет якобы от сердечной недостаточности. О трагедии Борис Клюев узнал только спустя месяц и не верил в официальную версию случившегося. Согласно договоренности с бывшей супругой, знаменитость не принимал участие в воспитании мальчика.

Во второй раз Борис Клюев женился в 30 лет. Его избранницей стала бегунья на средние дистанции Виктория. Молодые люди познакомились на дне рождения приятеля и прожили вместе более 45 лет. Детей у супругов не было.

Все имущество народного артиста РФ достанется вдове, которая его безумно любила.

Борис Клюев скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием 1 сентября. Похороны актера прошли 4 сентября на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученик Клюева рассказал о появлении фразы «Египетская сила».

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