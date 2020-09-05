Не отвечает на звонки: советская актриса Тамара Семина живет затворницей

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Татьяна Меркер
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Только похороны подруги Ирины Печерниковой заставили артистку впервые за долгое время выйти в свет.

Не отвечает на звонки: советская актриса Тамара Семина живет затворницей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Долгие годы об актрисе и народной артистке РСФСР Тамаре Семиной было мало что слышно. Она перестала ходить на светские мероприятия и даже общаться с самими близкими людьми. Родственники Семиной признавались, что она не отвечает на их звонки уже более десяти лет.

Родные звезды советского сериала «Вечный зов» в свою очередь вспоминают, что во время их последней встречи выглядела актриса неважно, а от свидания у них остались только плохие воспоминания.

Исключением в затворнической жизни Семиной стали похороны ее коллеги по цеху и близкой подруги Ирины Печерниковой. 81-летняя артистка посетила церемонию прощания, но держалась при этом с трудом.

В 2005 году у актрисы умер муж Владимир Прокофьев. Во многом именно это событие заставило актрису оборвать контакты с внешним миром. Детей у Семиной нет: много лет назад артистка перенесла выкидыш. У нее должен был родиться сын. С годами она смирилась, да и муж поддержал: «Нет, значит, нет».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последней роли и мужчинах в жизни Ирины Печерниковой.

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