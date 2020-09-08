Старшая дочь кинорежиссера Никиты Михалкова Анна до слез растрогала интернет-пользователей трогательной семейной фотографией в Instagram. На снимке ее семилетняя дочка Лида вместе с двоюродным братом и сестрой, детьми Надежды Михалковой, запечатлены на коленях у прадедушки. Дети взобрались на памятник знаменитому советскому поэту, автору гимна России Сергею Михалкову, что стоит в Москве, в сквере на Поварской улице.

«Когда меня не станет-я буду петь голосами

Моих детей и голосами их детей…», — процитировала Анна слова из песни «Сансара» Василия Вакуленко, известного как Баста.

Instagram @anikiti4na

Подписчики Михалковой пришли в восторг от наполненной символическим смыслом фотографии автора «Дяди Степы» в окружении потомков.

«Трогательно так…»

«Воистину «железный авторитет» прадеда»!»

«Союз нерушимый».

«Как же это прекрасно, когда дети могут прикоснуться в прямом смысле, к корням».

«Мурашки!!!»

«Очень сильное фото!» — пишут комментаторы.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, подписчики сравнили повзрослевшего старшего сына Анны Михалковой с молодым Аленом Делоном.