Пятый канал завоевал 10 наград конкурса «МедиаБренд»

Пятый канал стал обладателем 10 наград престижного ежегодного конкурса в сфере телевизионного продвижения, дизайна и электронных СМИ «МедиаБренд». Восьмая церемония награждения победителей прошла сегодня в Москве.

На конкурс Пятый канал представил 17 творческих работ в четырех категориях: видеоролики (TV & digital), дизайн (TV & digital), внеэфирный промоушен и DIGITAL-продвижение (TV & digital) и общие номинации и специальные призы (TV & digital).

В этом году на конкурс было подано 550 заявок, из которых до финала допустили только 261.

Жюри, в состав которого вошли эксперты с мировым именем, дали высокую оценку проектам Пятого канала. По итогам голосования награды получили несколько проектов.

В номинации «Лучший проморолик развлекательной программы» были представлены сразу четыре ролика, подготовленных к всероссийскому празднику выпускников «Алые паруса», главными героями которых стали Александр Грин, белоснежный бриг «Россия» и выпускники. В итоге второе место занял ролик «Алые паруса 2019» — на волне твоего выпускного с юношей в главной роли. Третье место занял ролик «Алые паруса 2019» — на волне твоего выпускного с девушкой в главной роли.

В номинации «Лучшее оформление телевизионного канала» промокампания «В главных ролях» заняла третье место.

Церемония премии АПКиТ, которая в этом году впервые в истории прошла в режиме онлайн на сайте Пятого канала, победила в трех номинациях. Заняла первое место в номинации «Лучший проект с использованием технологий VR\AR» и второе место в номинациях «Лучшее оформление интернет-проекта» и «Лучший ивент». Проект Пятого «Реальность», заявленный как высокотехнологичная работа, также занял второе место. Отдельными призами отмечены работы профильных специалистов. В номинации «Лучшая режиссерская работа» — проект «Реальность», занявший первое место, и межпрограммные ID «В главных ролях», завоевавший серебро. Жюри также оценило творческий подход операторов при подготовке проекта «Реальность» — ему присудили третье место.