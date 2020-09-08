Пятый канал завоевал 10 наград конкурса «МедиаБренд»
На конкурс Пятый канал представил 17 творческих работ в четырех категориях.
Фото: 5-tv.ru
Пятый канал стал обладателем 10 наград престижного ежегодного конкурса в сфере телевизионного продвижения, дизайна и электронных СМИ «МедиаБренд». Восьмая церемония награждения победителей прошла сегодня в Москве.
На конкурс Пятый канал представил 17 творческих работ в четырех категориях: видеоролики (TV & digital), дизайн (TV & digital), внеэфирный промоушен и DIGITAL-продвижение (TV & digital) и общие номинации и специальные призы (TV & digital).
В этом году на конкурс было подано 550 заявок, из которых до финала допустили только 261.
Жюри, в состав которого вошли эксперты с мировым именем, дали высокую оценку проектам Пятого канала. По итогам голосования награды получили несколько проектов.
В номинации «Лучший проморолик развлекательной программы» были представлены сразу четыре ролика, подготовленных к всероссийскому празднику выпускников «Алые паруса», главными героями которых стали Александр Грин, белоснежный бриг «Россия» и выпускники.
В итоге второе место занял ролик «Алые паруса 2019» — на волне твоего выпускного с юношей в главной роли.
Третье место занял ролик «Алые паруса 2019» — на волне твоего выпускного с девушкой в главной роли.
В номинации «Лучшее оформление телевизионного канала» промокампания «В главных ролях» заняла третье место.
Церемония премии АПКиТ, которая в этом году впервые в истории прошла в режиме онлайн на сайте Пятого канала, победила в трех номинациях. Заняла первое место в номинации «Лучший проект с использованием технологий VR\AR» и второе место в номинациях «Лучшее оформление интернет-проекта» и «Лучший ивент». Проект Пятого «Реальность», заявленный как высокотехнологичная работа, также занял второе место.
Отдельными призами отмечены работы профильных специалистов. В номинации «Лучшая режиссерская работа» — проект «Реальность», занявший первое место, и межпрограммные ID «В главных ролях», завоевавший серебро.
Жюри также оценило творческий подход операторов при подготовке проекта «Реальность» — ему присудили третье место.
Итого, Пятый канал завоевал два «золота», четыре «серебра» и четыре «бронзы». Это максимальное количество наград среди всех участников конкурса.
В свою очередь, телеканал РЕН ТВ завоевал «золото» в номинациях: «Лучшее оформление телевизионного канала» и «Лучший моушен-дизайн», «серебро» в номинациях: «Лучший проморолик программы life-style, reality show» и «Лучшее использование звука (TV & digital)», а «бронзу» в номинации «Лучший key art».
78 канал отметили в номинации «Лучший дизайн регионального ТВ» — ему присудили второе место, и номинации «Лучший брендинг (TV & digital) " — третье место.
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