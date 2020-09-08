Сменил квартиру на камеру: Ефремов может выйти из колонии в 64 года
Заслуженный артист России был признан виновным в смертельном ДТП. Эксперты оценили перспективы звезды театра и кино выйти из колонии по УДО или дождаться смягчения приговора.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru
Михаил Ефремов сменил московскую квартиру на камеру. Сразу после суда актера увезли в пятый столичный следственный изолятор. Там он будет ждать вступления в силу приговора, потом — этап в колонию. Его адвокаты, впрочем, бросились обжаловать решение суда. Оно умеренно суровое — из 11 запрошенных прокурором дали восемь лет колонии. То есть на свободу Ефремов выйдет в 64 года. Но может и раньше.
Перспективы УДО или смягчения приговора изучил корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков. Подробности в репортаже.
Все объективы камер нацелены на дверь бокового входа здания Пресненского суда. Промокшие до нитки журналисты и просто случайные прохожие с телефонами на цыпочках «ловят» в кадре Михаила Ефремова. В суде заминка. Недавно осужденный актер ждет в конвойном помещении. Полицейские расчищают коридор. Отодвигая толпу. Начинается давка.
Еще несколько минут ожидания под проливным дождем, актера выводят под конвоем и в наручниках под оглушающие крики толпы. Судя по всему Ефремов был готов к такому наказанию. Он и раньше предполагал, что ему дадут восемь лет. Еще утром к дому артиста подъехала машина Пашаева, чтобы забрать вещи актера. Возможно поэтому, Ефремов слушал приговор с явно скучающим видом. Он предвидел финал. Думал уже о своем.
Вот и обычно словоохотливый и эксцентричный адвокат актера Эльман Пашаев на этот раз вел себя непривычно тихо. Как-то уж совсем буднично и без свойственной ему экспрессии воспринял решение суда.
А вот немногочисленные сторонники актера, которые пришли поддержать Ефремова в суде даже не пытались скрыть удивления. Назвали приговор чересчур жестким.
Во время оглашения приговора вся территория Пресненского суда вообще превратилась в одну большую театрализованную сцену. Комментируя решение суда известные деятели искусства назвали весь процесс! театром одного актера». Причем этот один — даже не Ефремов.
И правда. Кого тут только не было. И барабанщицы, и колдун. Даже шаман, которые приехал на такси как простой смертный. И сторонники и те, кто ругал актера, как будто соревновались друг с другом в самопиаре. Победил в итоге как уже известно здравый смысл.
Снова отличился Никита Джигурда. Сегодня он превзошел сам себя. И назвал имя того, а точнее той, кто сидела за рулем.
«За рулем джипа Ефремова сидел не Михаил Ефремов, а женщина! Национальный комитет по противодействию коррупции и Юрий Макеев — эксперт международного уровня доказал, что за рулем сидела женщина. Актриса театра „Современник“ 9 июня она провожала Ефремова утром, и обувь у нее на ногах точно такая же как у женщины, которая выходила из джипа Ефремова. Вот ее портрет! Именно поэтому свидетель Пашаева перепутал ее с молодым человеком. Она в короткой стрижке. Дарья Белоусова была за рулем джипа. Михаил Ефремов, когда узнал об этом спустя несколько дней, взял на себя вину», — заявил Джигурда.
Впрочем, актера никто особо не слушал. Даже родственники Ефремова не горели желанием с ним общаться. Сестра актера быстро прошла в суд. Проронила только одну реплику.
«Надежда умирает последней», — сказала она.
Дочь Ефремова после приговора тоже была предельно лаконична. Написала только «что ж». Правда вскоре удалила и этот твит. А вот родственники погибшего водителя Сергея Захарова наоборот, разговорились после решения суда.
Зашита Ефремова собирается обжаловать приговор. Михаил Ефремов будет ждать решения вышестоящего суда уже не дома, а в СИЗО. С собой он взял книгу. Правда, какую неизвестно. Должна же остаться хоть какая-то интрига после финальных титров этой многосерийной летней саги
Ранее 5-tv.ru рассказывал о СИЗО, куда доставили Ефремова.
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