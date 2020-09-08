Есть библиотека и спортзал: секретарь ОНК рассказал о СИЗО, куда доставили Ефремова
После вынесения обвинительного приговора актера отправили на карантин в следственный изолятор «Водник» на севере столицы.
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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru
После вынесения приговора Пресненским судом актеру Михаилу Ефремову, конвоиры надели на него наручники и вывели из зала. Под конвоем его доставили в один из следственных изоляторов столицы на карантин, где он до пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения.
По информации 5-tv.ru, артиста доставили именно в СИЗО-5 «Водник» города Москвы. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников в интервью 5-tv.ru рассказал об условиях в этом изоляторе.
Он охарактеризовал СИЗО-5 как один из наиболее образцово показательных следственных изоляторов города, где руководство часто проводит проверки, в том числе на соблюдение прав граждан. Во многом это связано с его пешей доступностью от УФСИН на улице Нарвской.
«В СИЗО-5 есть спецблок, и скорее всего, Михаила Ефремова поместят именно туда. В него сажают всех заключенных по резонансным уголовным делам», — объяснил Иван Мельников.
Кроме того, он подчеркнул, что все камеры СИЗО оборудованы видеонаблюдением, на территории есть большая библиотека, актовый зал, несколько спортивных залов.
СИЗО «Водник» названо так в народе из-за близости с метро «Водный стадион». Известно, что именно в этом следственном изоляторе содержался исполнительный директор «Роскосмоса» Владимир Евдокимов, который был найден мертвым в своей камере в марте 2017 года.
Также секретарь ОНК Мельников предположил, что перед отправкой в колонию, виновник «пьяного» ДТП пробудет в изоляторе несколько месяцев.
Пресненский суд города Москвы приговорил артиста Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишил его водительских прав сроком на три года. Сейчас федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) должна определить, в какой именно колонии будет отбывать наказание артист.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сторонники Ефремова попытались сжечь чучело адвоката Добровинского у здания суда.
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