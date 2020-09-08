Прямая трансляция акции «Свеча памяти» в Петербурге

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Татьяна Меркер
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На площади Искусств проходит концерт в память о жертвах блокады Ленинграда.

Прямая трансляция акции «Свеча памяти» в Петербурге

Фото: ТАСС / Рюмин Александр

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

Прямая трансляция окончена

Концерт «Свеча памяти» начался на площади Искусств в центре Санкт-Петербурга. В память о жертвах блокадного Ленинграда звучит Седьмая симфония Шостаковича в исполнении Симфонического оркестра Национальной оперной премии «Онегин» под управлением Михаила Татарникова.

В течение всего дня на площади Искусств для горожан и гостей города работает бесплатная временная выставка, посвященная воспоминаниям жителей блокадного города.

8 сентября по всей стране вспоминают жертв блокады, именно в этот день в 1941 году вокруг города замкнулось кольцо войск фашистской Германии.

Внутри кольца практически без пропитания и средств к существованию остались три миллиона человек, а единственным путес сообщения с городом была «Дорога жизни» по Ладожскому озеру, которая регулярно обстреливалась противником.

Блокада держалась 872 дня и была снята лишь 27 января 1944 года войсками Красной армии в ходе операции «Январский гром».

Ранее 5-tv.ru публиковал воспоминания свидетелей о начале Великой Отечественной войны.

Тема:
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