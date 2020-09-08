«Это почти что смерть»: Валерий Баринов прокомментировал приговор Ефремову

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Молодцова Анна
Эксклюзив 715

Коллега заслуженного артиста сравнил судебный процесс с «кровавым спектаклем», который Ефремов не мог не сыграть.

Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Народный артист РФ Валерий Баринов прокомментировал приговор Михаилу Ефремову, который 8 сентября ему вынес Пресненский суд Москвы. Заслуженного артиста РФ приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Коллега Ефремова начал с того, что назвал смертельное ДТП с участием актера «двойным убийством», имея в виду, что сам артист стал еще одной «жертвой» трагедии. По его словам, Ефремову хватило бы и года колонии, чтобы «окончательно загнуться» как человеку и как артисту.

«Там колония, пусть и общий режим, но все равно тюремный режим. Этот человек живет свободой, дышит свободой, как он сломается. Может его талант поможет ему все пережить, потому что-то, что он пережил на суде — это такой кровавый спектакль», — сказал Баринов в беседе с 5-tv.ru.

Актер заявил, что приговор Ефремову и его уход из профессии на несколько лет воспринимает как личную потерю. Баринов убежден, что актер не может жить без своей профессии, так как «вся его суть» в том, что он артист. При этом деятель искусства подчеркнул, что, кроме чувства «жуткой жалости» к Ефремову, у него нет ощущения, что свершилась несправедливость.

«Приговор справедлив, но это колоссальная беда для всех нас, кто его любит и знает. Вот это почти что смерть, мне так кажется», — признался он.

По мнению Баринова, на суде Ефремов играл «кровавый спектакль», который по ходу стал «садиться и по ритму, и по сюжету», а затем и вовсе кончился. Актер, по его словам, не мог не сыграть весь этот процесс.

«Я испытываю такое ощущение, что сегодня произошли похороны», — с грустью сказал Баринов.

После оглашения приговора Михаилу Ефремову, актера увезли в пятый следственный изолятор на севере Москвы. Сейчас федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) должна определить, в какой именно колонии будет отбывать наказание Ефремов.

Ранее 5-tv.ru писал, что на роскошное авто Пашаева выписано более 120 штрафов.

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