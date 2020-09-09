Пашаев прокомментировал отказ Ефремова от его адвокатских услуг
На следующий день после вынесения приговора заслуженному артисту появилась информация, что осужденный больше не намерен сотрудничать с правозащитником Эльманом Пашаевым.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru
Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал отказ Михаила Ефремова от его адвокатских услуг. 9 сентября, на следующий день после вынесения приговора заслуженному артисту, появилась информация, что осужденный больше не намерен сотрудничать с правозащитником, который представлял его интересы в течение трех месяцев. Однако в интервью 5-tv.ru, Пашаев заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.
«Это все глупости!» — сказал Пашаев.
Известно, что адвокат Эльман Пашаев обещал своему клиенту артисту Михаилу Ефремову добиться мягкого приговора суда — условного срока или даже освобождения, запросив плату за свой труд в размере 11 миллионов рублей.
Артист Михаил Ефремов 8 июня стал виновником ДТП в Москве, приведшего к смерти по неосторожности. Автомобиль артиста, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, выскочил на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний курьер Сергей Захаров. В это время тот как раз возвращался домой, отработав последний заказ. От полученных в результате столкновения травм мужчина скончался в больнице. Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что защита Ефремова обжаловала приговор суда.
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