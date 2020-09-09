Пашаев прокомментировал отказ Ефремова от его адвокатских услуг

|
Алиса Маркова
112

На следующий день после вынесения приговора заслуженному артисту появилась информация, что осужденный больше не намерен сотрудничать с правозащитником Эльманом Пашаевым.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал отказ Михаила Ефремова от его адвокатских услуг. 9 сентября, на следующий день после вынесения приговора заслуженному артисту, появилась информация, что осужденный больше не намерен сотрудничать с правозащитником, который представлял его интересы в течение трех месяцев. Однако в интервью 5-tv.ru, Пашаев заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.

«Это все глупости!» — сказал Пашаев.

Известно, что адвокат Эльман Пашаев обещал своему клиенту артисту Михаилу Ефремову добиться мягкого приговора суда — условного срока или даже освобождения, запросив плату за свой труд в размере 11 миллионов рублей.

Артист Михаил Ефремов 8 июня стал виновником ДТП в Москве, приведшего к смерти по неосторожности. Автомобиль артиста, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, выскочил на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний курьер Сергей Захаров. В это время тот как раз возвращался домой, отработав последний заказ. От полученных в результате столкновения травм мужчина скончался в больнице. Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что защита Ефремова обжаловала приговор суда.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
9 сент
Кремль отреагировал на приговор Михаилу Ефремову
9 сент
«Переживает и плачет»: Успенская не сдержала слез после приговора Ефремову
9 сент
Театр одного актера: как юристы и знаменитости оценили стратегию защиты Ефремова
9 сент
Жене Ефремова стало плохо во время оглашения приговора
9 сент
Собчак обвинила Пашаева в суровом приговоре Ефремову
9 сент
«Что творит Пашаев — это за пределами»: Во сколько обошлись Ефремову услуги адвоката?
9 сент
Пообещал прочитать пьесу и плотно поужинал: Как прошел первый вечер Ефремова в СИЗО
9 сент
Защита потерпевших хочет добиться привлечения к ответственности свидетелей по делу Ефремова
8 сент
Смерть или спасение? Почему решение суда помогло Ефремову сохранить жизнь
8 сент
Защита Ефремова, получившего 8 лет колонии, обжаловала приговор суда

Читайте также

+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.96
0.37 89.74
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:06
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши по Навальному
13:00
«Нет слов»: Азиза отменила свадьбу из-за неверности жениха
12:54
«Плохо спит» — в ОНК рассказали о самочувствии Ефремова в СИЗО
12:47
Он не в курсе: в ОНК рассказали детали отказа Ефремова от услуг Пашаева
12:44
Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на рынок РФ
12:41
Пашаев прокомментировал отказ Ефремова от его адвокатских услуг

Сейчас читают

ТОП-8 простых способов стать красивее
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок