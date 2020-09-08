Защита Ефремова, получившего 8 лет колонии, обжаловала приговор суда

Защита заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, который был приговорен судом к восьми годам колонии, обжаловала приговор. Соответствующее заявление сделал адвокат звезды Эльман Пашаев.

«Я подал краткую жалобу на приговор», — отметил юрист в интервью РИА Новости.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в центре Москвы, к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После оглашения приговора Михаилу Ефремову, актера увезли в пятый следственный изолятор на севере Москвы. Сейчас федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) должна определить, в какой именно колонии будет отбывать наказание Ефремов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как народный артист РФ Валерий Баринов прокомментировал приговор Ефремова.