Видео: Пожар в Воронежской области подобрался к населенным пунктам

Спасатели всю ночь и все утро пытались отстоять поселки в Воронежской области. Природный пожар слишком близко подобрался к населенным пунктам. В Бобровском районе еще накануне загорелась сухая трава и ураганный ветер за считанные часы раздул пламя. Площадь возгорания достигла 130 гектаров.

Не допустить трагедии удалось с помощью пожарного поезда и авиации. Корреспондент Кирилл Сергеев с последней информацией. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на территории «Главкино» в Подмосковье этим утром вспыхнул пожар. В одном из павильонов загорелись декорации. Видео полыхающей конструкции выложили в сеть очевидцы. По их словам, пожар был частью сценария, но, видимо, что-то пошло не по плану.