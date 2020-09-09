Осужденный на восемь лет колонии общего режима за «пьяное» ДТП Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии, (ОНК) Москвы Марины Литвинович, актера «подогрели» самым необходимым в местах лишения свободы.

«Утром ему уже передали передачу: вчера он просил передать ему сигареты, чай и сахар. Чувствует он себя нормально, жалоб никаких от него не поступало. На завтрак была овсяная каша, он сказал, что с удовольствием все съел», — цитирует Марину Литвинович ТАСС.

Михаил Ефремов поведал активистам ОНК, что 8 сентября вечером вместе с сокамерниками смотрел по телевизору футбольный матч. По словам заслуженного артиста РФ, его соседи вполне адекватные люди. Кроме того, актер признался, что вряд будет изнурять себя занятиями в спортзале, посещение которого доступно в СИЗО для всех желающих.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как три «восьмерки» спели печальную песню судьбе Ефремова.