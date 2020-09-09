Карма или совпадение? Как три «восьмерки» спели печальную песню судьбе Ефремова

В деле Михаила Ефремова многие обратили внимание на необъяснимые «мистические» совпадения. Так, смертельное ДТП на Смоленской площади, в котором актер был признан виновным, произошло 8 июня. Приговор заслуженному артисту Пресненский суд Москвы вынес 8 сентября. Более того, наказание Ефремов получил в виде восьми лет лишения свободы, что стало третьей восьмеркой подряд в его «деле». О чем говорит подобная «магия чисел», рассказал нумеролог Григорий Кузнецов.

В беседе с 5-tv.ru специалист объяснил, что число восемь символизирует долг, ответственность и карму.

«Карма — это и есть долг, возврат некоторых долгов, социальная ответственность», — сказал он.

Нумеролог разъяснил, что долги — это понятие не только материальное. По его словам, если человек совершает какой-то поступок, который выгоден ему, не отдавая ничего взамен, то он нарушает баланс и остается «должен».

«В данном случае это не какие-то материальные долги, это долг перед кем-то, какая-то ситуация жизненная», — поведал Кузнецов.

При этом он сделал акцент на том, что восьмерка представляет собой долг в рамках социума, а не просто некое личное обязательство в отношениях.

Он также связал восьмерки в деле Ефремова с его профессией, отметив, что три такие цифры подряд указывают на публичность.

«Три восьмерки — это певцы, исполнители люди которые несут какую-то миссию в публичности, большой массе людей. Три восьмерки — аспект публичности и долга, большого», — подытожил нумеролог.

После оглашения приговора Михаилу Ефремову, актера увезли в пятый следственный изолятор на севере Москвы. Сейчас федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) должна определить, в какой именно колонии будет отбывать наказание Ефремов.

Артист Михаил Ефремов 8 июня стал виновником ДТП в Москве, приведшего к смерти по неосторожности. Автомобиль артиста, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, выскочил на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний курьер Сергей Захаров. В это время тот как раз возвращался домой, отработав последний заказ. От полученных в результате столкновения травм мужчина скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, как чувствует себя Ефремов в СИЗО.