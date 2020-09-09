В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные фотографии, на которых запечатлено необычное письмо с детской раскраской по мотивам мультфильма «Суперсемейка». На конверте хорошо видно, что отправителем является актер Никита Джигурда. Получателем же значится Александр Добровинский — адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова.

Намек на потерпевших? Джигурда прислал Добровинскому письмо с «Суперсемейкой» 1/3 5-tv.ru 2/3 5-tv.ru 3/3 5-tv.ru

Также на фото видны почтовые штампы, на них отмечено, что письмо было отправлено 3 сентября. В этот день в Пресненском суде Москвы проходило очередное судебное заседание по факту резонансного ДТП. Тогда Михаил Ефремов выступил с последним словом и снова признал свою вину в смертельной аварии.

К слову, актер Никита Джигурда внимательно следил за процессом. Он ходил практически на каждое заседание и уверял, что Ефремов не виновен в аварии. В день вынесения приговора он и вовсе пришел с «доказательствами», заявив, что якобы знает, кто устроил «пьяное» ДТП.

По его словам, за рулем джипа Ефремова сидела женщина. Этой женщиной якобы является актриса Дарья Белоусова, а Ефремов взял ее вину на себя.

«За рулем джипа Ефремова сидел не Михаил Ефремов, а женщина! Она в короткой стрижке. Дарья Белоусова была за рулем джипа. Михаил Ефремов, когда узнал об этом спустя несколько дней, взял на себя вину», — заявил Джигурда.

Что хотел сказать этим письмом с раскраской Никита Джигурда — неизвестно. Получить ни его комментарий, ни комментарий Добровинского пока не удалось. Тем временем, можно предположить, что это вероятно намек на семью погибшего Сергея Захарова, которую представлял в суде Александр Добровинский.

Артист Михаил Ефремов 8 июня стал виновником ДТП в Москве, приведшего к смерти по неосторожности. Автомобиль артиста, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, выскочил на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний курьер Сергей Захаров. В это время тот как раз возвращался домой, отработав последний заказ. От полученных в результате столкновения травм мужчина скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, как чувствует себя Ефремов в СИЗО.