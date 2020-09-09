Правозащитник Марина Литвинович в интервью 5-tv.ru рассказала о самочувствии Михаила Ефремова после первой ночи, проведенной в СИЗО.

Накануне Пресненский суд Москвы приговорил знаменитого актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП на Смоленской площади. В СИЗО знаменитость помещен на двухнедельный карантин. Известно, что камера у него восьмиместная, но в ней только он, русский и белорус.

«Сегодня и вчера встречались. Оценили условия содержания, проверяли какие сокамерники и как себя чувствует. Говорит, что нормально, спал плохо Он последнее время из-за состояния здоровья спит не очень хорошо, но чувствует себя нормально», — рассказала Литвинович.

Ранее она подтвердила 5-tv.ru, что Ефремов отказался сегодня от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева.

Артист Михаил Ефремов 8 июня стал виновником ДТП в Москве, приведшего к смерти по неосторожности. Автомобиль артиста, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, выскочил на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний курьер Сергей Захаров. В это время тот как раз возвращался домой, отработав последний заказ. От полученных в результате столкновения травм мужчина скончался в больнице. Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы.