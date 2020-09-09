«Я не хочу им быть»: физиогномист оценила реакцию Ефремова и Пашаева на приговор

Пресненский суд Москвы вынес артисту Михаилу Ефремову приговор в деле о смертельной аварии. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима. Многие коллеги Ефремова отмечают, что такое наказание для него подобно смерти, а они будто «пережили похороны».

Интересно, что на вынесении приговора артист и его адвокат вели себя совершенно по-разному. Эльман Пашаев посмеивался и выказывал нарочитое недовольство. Михаил же выглядел трагично и сухо, эмоции выдавали лишь движения его рук и тела. Все это специально для 5-tv.ru проанализировала физиогномист и энергопрактик Ирина Афонина.

По словам специалиста, Пашаев в первой части чтения волновался и внимательно прислушивался к деталям, чтобы потом обжаловать решение. Тогда он понимал, что наказание будет строже, чем они рассчитывали.

Во второй части чтения адвокат реагировал более ярко, заметны ухмылки, длинные выдохи, обращение к другим лицам в поисках поддержки своей правоты.

«Он будто посмеивается над решением судьи и делает окрас, будто оно несправедливо, предвзято и слишком преувеличено», — объясняет физиогномист.

Сам Михаил Ефремов на протяжении всего вынесения приговора оставался скромен на эмоции. Вероятно, это связано с тем, что они с адвокатом Пашаевым проговаривали наихудший из возможных раскладов и проработали определенную модель поведения на суде.

Когда судья перешел к чтению части наказания, Михаил буквально не шевелился. Он опустил голову в медицинской маске глубоко в пол и практически замер, вслушиваясь в каждое слова приговора.

«Здесь он в состоянии смирения и безнадежности. Он понимает, что в данный момент ничего сделать не может. Когда тело не дает никакой реакции на суровый приговор, это говорит о состоянии безнадежного шока», — объяснила эксперт.

Афонина подчеркнула, что артист четко осознавал происходящее, но был расстроен до такой степени, что эмоции просто отключились.

Суд подтвердил, что артист во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент эмоции Ефремова смогли выбиться наружу. Движения тела показали истинные чувства Михаила в отношении этого пункта.

«Он передергивает плечами, как-то пытается переминаться. Это единственная яркая реакция в процессе всего оглашения», — сообщила энергопрактик.

Эти движения она объяснила большим чувством стыда и желанием буквально «выпрыгнуть из тела».

«Это не я, я не хочу им быть», — пояснила Афонина.

Общее состояние актера Ирина Афонина оценила как очень раздавленное и опущенное. Он находится в процессе осознания и только на пути к принятию происходящего.

Артист Михаил Ефремов 8 июня стал виновником ДТП в Москве, приведшего к смерти по неосторожности. Автомобиль артиста, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, выскочил на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний курьер Сергей Захаров. В это время тот как раз возвращался домой, отработав последний заказ. От полученных в результате столкновения травм мужчина скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как адвокат Пашаев обманул наивного Ефремова.