Губернатор Ленобласти провел переговоры с немецкими партнерами

Споры вокруг «Северного потока-2» не помешали министру Федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэле Швезиг — провести успешные переговоры с главой Ленинградской области Александром Дрозденко. Для регионов, которые являются многолетними партнерами — это важнейший совместный проект.

«Этот проект направлен на развитие двух регионов, на развитие рабочих мест, на развитие бизнеса, на строительство новых предприятий, больших и малых предприятий. Но и, конечно, мы понимаем, что в этом проекте заинтересованы не только наши два региона, но и наши страны», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Германский и российский регионы также успешно сотрудничают в области экологии, IT-технологий, машиностроения и образования. На территории Ленинградской области работают 13 немецких компаний. В этом году из-за пандемии не удалось провести совместную бизнес-неделю в Германии, но в следующем апреле, как заверил губернатор Дрозденко, такой обмен опытом обязательно состоится.