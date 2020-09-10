Губернатор Ленобласти провел переговоры с немецкими партнерами
Россия и Германия успешно сотрудничают в реализации совместных проектов.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, 5-tv.ru
Споры вокруг «Северного потока-2» не помешали министру Федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэле Швезиг — провести успешные переговоры с главой Ленинградской области Александром Дрозденко. Для регионов, которые являются многолетними партнерами — это важнейший совместный проект.
«Этот проект направлен на развитие двух регионов, на развитие рабочих мест, на развитие бизнеса, на строительство новых предприятий, больших и малых предприятий. Но и, конечно, мы понимаем, что в этом проекте заинтересованы не только наши два региона, но и наши страны», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Германский и российский регионы также успешно сотрудничают в области экологии, IT-технологий, машиностроения и образования. На территории Ленинградской области работают 13 немецких компаний. В этом году из-за пандемии не удалось провести совместную бизнес-неделю в Германии, но в следующем апреле, как заверил губернатор Дрозденко, такой обмен опытом обязательно состоится.
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