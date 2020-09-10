Москва отменит карантин для больных ОРВИ

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Валентин Черников
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Обязательная 14-дневная изоляция не коснется пациентов с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Москва отменит карантин для больных ОРВИ

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Эпидемия коронавируса

Обязательный карантин для больных ОРВИ москвичей не будет распространяться на больных с отрицательным результатом теста на коронавирус. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, обязанность пациентов с симптомами простудного заболевания сдавать анализы на COVID-19 сохранится. Однако, по новым правилам, человек не может считаться инфицированным, если ПЦР-тест покажет отсутствие в его организме коронавируса.

«(В этом случае — Прим.ред) он будет либо больным ОРВИ, либо больным гриппом, он будет лечиться по тем алгоритмам, которые предполагает стандартное лечение этих заболеваний. Понятно, не будет никакого карантина и обязательной изоляции в течение 14 дней», — заявила Ракова.

Заммэра отметила, что власти Москвы рассчитывают на стабильное прохождение осенне-зимнего эпидемического периода.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве началась вакцинация от коронавируса. В списке добровольцев, которые первыми смогут ощутить на себе действие препарата, 25 тысяч жителей столицы.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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