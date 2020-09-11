В России открылись избирательные участки. Проголосовать можно прямо во дворе

В России открылись избирательные участки. В 83 регионах выбирают депутатов, губернаторов и глав городских администраций. В целях безопасности голосование будет идти три дня. Избирательный процесс организован еще и на дому, и во дворах. К этому виду требования, как ранее заявляли в ЦИК, ужесточены, обеспечена тайна голосования и возможность наблюдения.

Общественная палата России приступила к контролю за выборами. Все данные стекаются в ситуационный центр, где уже работают эксперты.

«Наши наблюдатели, которые находятся на участках, отслеживают все тонкости связанные с избирательным процессом, работают они по золотому стандарту, который представила Общественная палата РФ и, в том числе первое, что делают — это оценивают меры, которые приняты на избирательных участках, по защите здоровья», — рассказал председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

В этом году, как было сказано в ЦИК, компания — сложнейшая. В 18 регионах жители выбирают губернаторов, в 11 — голосуют за депутатов региональных парламентов. Еще в четырех субъектах — дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.

Марина Кравцова следит за голосованием на Северо-Западе.

В поселке Большая Ижора в Ленинградской области день голосования начался без света. Из-за ураганного ветра, прошедшего накануне деревья повредили линию электропередач. Но несмотря на это участки открылись в штатном режиме в 8 утра.

Выборы впервые проходят в несколько дней, а не только в воскресенье. Новшество опробовали во время голосования по поправкам в Конституцию. Эксперимент признали удачным — на участках не было толп, что особенно важно в период распространения коронавируса. Но в целом, например, в Архангельской области люди голосовали активно.

«Достаточно активно, то есть с утра люди идут и идут, нет простоя, чтобы мы сидели и не принимали людей. В основном идет категория людей, которые представляют наши предприятия и учреждения города, пожилых не так много. Мы надеемся, что пожилые поближе к обеду подойдут», — поделилась председатель участковой избирательной комиссии № 63 Елена Тимчак.

На большую явку рассчитывают и в республике Коми. Это один из регионов, где действительно масштабное голосование: выбирают главу республики, депутатов госсовета — это местный парламент — и представителей в органы муниципальных образований.

«Я очень надеюсь, что такая профессиональная работоспособная команда будет сформирована. Какой она по итогу будет — это зависит от того выбора, который мы в течение трех дней будем делать», — отметила депутат Госдумы РФ Ольга Севастьянова.

К организации работы участков в этом году требования как никогда жесткие. Помимо честности и прозрачности выборов, один из приоритетов в этом году — забота о здоровье избирателей. На участках действуют строгие правила: разметка на полу, на входе измеряют температуру. Члены избирательной комиссии выглядят как врачи: в защитных халатах и масках. А кабинки для голосования дезинфицируют минимум раз в час.

Еще одно нововведение этого года — онлайн-голосование. Сейчас такой возможностью могут воспользоваться избиратели в двух округах столицы — там выбирают депутатов в советы муниципальных округов, а также жители Курской и Ярославской областей. За ходом голосования на каждом участке следят наблюдатели: общественники, представители партий и независимых кандидатов.