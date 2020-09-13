Соловьев раскритиковал Охлобыстина, защищавшего Ефремова

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Анастасия Шадская
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Телеведущий возмутился тому, как общественность отреагировала на приговор, вынесенный заслуженному артисту РФ.

Соловьев раскритиковал Охлобыстина, защищавшего Ефремова

Фото: URA.RU/ТАСС / Aleksandr Mamaev

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Ведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы «Соловьев LIVE» высказал возмущение по поводу поведения близких друзей актера Михаила Ефремова во время судебного разбирательства по делу о смертельном ДТП. Особенно поразила его поддержка актера со стороны режиссера и актера Ивана Охлобыстина.

Телеведущий заметил, что в современном обществе роль героев досталась почему-то Ефремову и его адвокату Эльману Пашаеву.

«А о трагически погибшем простом русском человеке Сергее Захарове никто не вспоминает, он неинтересен. Все говорят исключительно о другом. Как он провел первую ночь в СИЗО, все ли у него хорошо, как он будет отдыхать, надо ли ему знать блатные правила… А о судьбе погибшего человека никому не интересно», — поразился Соловьев.

Телеведущий напомнил о том, что после вынесения приговора о восьми годах в колонии общего режима для Михаила Ефремова все стали его жалеть. А вину за такое наказание возложили на Пашаева. 

После этого телеведущий перешел к обличению «гламурной тусовки», окружавшей Ефремова.

«Это Пашаев ему подливал? <...> Вы же все соучастники! Вы все, которые его отмазывали, делали вид, что все нормально», — заявил Соловьев.

Осудил Соловьев и поведение актера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина. Он сам относится к артисту с уважением, но поддержки Михаила Ефремова с его стороны не понимает.

«И тот же Охлобыстин. Я очень с большой симпатией отношусь к Охлобыстину, считаю его замечательным актером и очень хорошим человеком. Я понимаю его, это его друг. Но у меня всего лишь один вопрос. Ведь нельзя не заметить, что тот человек, с которым Охлобыстин дружил, превратился в чудовище, которое пьяным село за руль и убило совершенно невиновного человека?» - возмутился Соловьев. 

Телеведущий напомнил, что Ефремов сам виноват в произошедшем. 

«Ефремов опять говорит: „Да, это виноват Пашаев“. Он не говорит, что это он виноват, потому что он человека убил. У него так и нет никакого раскаяния, боли, сочувствия. Он же человека убил! А ему наплевать», - возмутился он. 

Ранее 5-tv.ru показывал видео, где Эльман Пашаев плясал под «Мурку».

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