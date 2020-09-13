«Это как ядерный взрыв»: Топалов эмоционально поблагодарил Тодоренко за сына

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Анастасия Шадская
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Музыкант впервые стал отцом в конце 2018 года. Телеведущая подарила ему наследника, которого назвали Майклом.

«Это как ядерный взрыв»: Топалов эмоционально поблагодарил Тодоренко за сына

Фото: Instagram @vladtopalovofficial

Певец Влад Топалов внезапно опубликовал у себя на странице в Instagram трогательный пост с посланием жене, телеведущей Регине Тодоренко. Он поблагодарил ее за подаренную возможность быть отцом. При этом следующий день рождения его наследника будет только в декабре.

Свою публикацию артист сопроводил милым снимком с маленьким сыном Майклом.

«Спасибо тебе, любимая. Это чувство отцовства невозможно описать словами. Нет сильнее и мощнее силы, чем эта. Я, по крайней мере, пока таковую не знаю. Мой сын — это больше, чем „все“. Не знаю, как это описать. Это как ядерный взрыв!» — эмоционально высказался Топалов.

 
 
 
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Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Подписчики артиста остались очень довольны такой откровенностью со стороны кумира.

«Нельзя оторваться от папы с сыном»;

«Мальчик, познавший весь смысл жизни»;

«Влад — вы замечательный, редкий экземпляр папы!» — написали они в комментариях.

Некоторые даже предложили музыканту задуматься о пополнении в семье. 

«Вам, Влад, надо девочку, и вы потеряете сознание», — со знанием дела написала одна многодетная мать.

Такие советы могут быть на руку Топалову. Последние несколько дней ходят слухи, что телеведущая Регина Тодоренко беременна во второй раз.

В этом году Регина Тодоренко подверглась сильной критике за неоднозначные высказывания по поводу жертв домашнего насилия. Многие фирмы разорвали с ней контракты, ее лишили премии «Женщина года». 

Однако сейчас страсти немного улеглись. Тодоренко вернула доверие части своих поклонников, сняв документальное кино о домашнем насилии. А Топалов снова завоевал популярность у ностальгически настроенных пользователей сети после публикации фото с Сергеем Лазаревым. Сейчас звездные супруги готовятся к участию в шоу «Ледниковый период», где станут соперниками.

Ранее 5-tv.ru писал, кто станет соведущим Регины Тодоренко в «Орле и Решке».

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