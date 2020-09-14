Охлобыстин ответил на выпад Соловьева о сочувствии к Ефремову
Актер и режиссер признал за собой вину в трагедии друга и коллеги.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин опубликовал в соцсетях ответ Владимиру Соловьеву на его обвинения в незаслуженном сочувствии к Михаилу Ефремову. Как писал 5-tv.ru, телеведущий возмутился реакцией друзей заслуженного артиста после вынесенного ему восьмилетнего приговора по делу о смертельном ДТП.
Соловьев указал, что приятели актера, севшего за руль пьяным и допустившего смерть Сергея Захарова, проявили чрезмерную жалость к Ефремову. Дальше всех, по мнению Соловьева, пошел Охлобыстин. Как друг осужденного он назвал отведенный ему восьмилетний срок казнью и написал письмо президенту России с просьбой смягчить наказание. Ведущий указал, что в «деградации» Ефремова виновато и его окружение — те, с кем он выпивал, и кто закрывал глаза на его моральное разложение.
«Я понимаю его, это его друг. Но у меня лишь один вопрос. Ведь нельзя не заметить, что тот человек, с которым Охлобыстин дружил, превратился в чудовище, которое пьяным село за руль и убило невиновного человека?» — сказал Соловьев.
В своем комментарии Охлобыстин согласился с мнением журналиста.
«А Владимир Соловьев прав — я тоже виновен в произошедшей с Ефремовым трагедии, поэтому так и больно. За всю тусовку сел Миша, за всех долги отдает», — отреагировал актер и режиссер.
ДТП при участии Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в столице. По версии суда, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого артиста лишили водительских прав на три года. Осужденного взяли под стражу в зале заседаний по окончании процесса и доставили в следственный изолятор.
Ранее 5-tv.ru писал, кто виноват в жестком наказании Ефремова и можно ли было исправить положение.
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