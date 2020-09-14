ВОЗ рапортует о рекордном росте коронавируса по всему виру

В мире зафиксирован рекордный прирост заразившихся коронавирусом — 308 тысяч человек за сутки. Это максимальное число за весь период пандемии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Первенство за уровен заболеваемости удерживает Индия. Там за сутки почти сто тысяч инфицированных А в Израиле вводится всеобщий карантин на три недели. Местные больницы переполнены. Власти приняли решение закрыть школы, торговые центры, а жителям запретить удаляться от дома более чем на 500 метров.

Очаги распространения коронавируса заполыхали и в Европе. Эксперты заявляют о второй волне. В Испании диагноз подтвердился у 12 тысяч человек. Такого не было даже в самый разгар эпидемии в апреле. Ухудшается ситуация в Чехии — уже который день подряд число заболевших там только растёт. В Швеции, которая долго пыталась игнорировать пандемию и карантин не вводила, пожинают плоды. В воскресенье там зафиксирован один из самых высоких за последние пять месяцев показателей прироста заболеваемости.

Австрия с понедельника возобновляет ограничения. Маски теперь обязательны повсеместно. Участвовать в общественных мероприятиях могу максимум 50 человек.