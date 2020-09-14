ВМФ отслеживает действия американского эсминца в Балтийском море

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Василий Заика
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Судно с управляемым ракетным оружием зашло в акваторию 13 сентября.

ВМФ отслеживает действия американского эсминца в Балтийском море

Фото: Twitter @UKdefUS

ВМФ отслеживает действия американского эсминца Ross в Балтийском море. Как сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ, судно, оснащенное ракетными установками, зашло в акваторию 13 сентября.

«Силы и средства Балтийского флота осуществляют непрерывное слежение за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием „Росс“ ВМС США, зашедшего в акваторию Балтийского моря 13 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Боевые корабли НАТО во главе с эскадренным миноносцем Ross 7 сентября вошли в Баренцево море для проведения за Северным полярным кругом морской операции. Маневры всецело отслеживались силами и средствами Северного флота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бомбардировщики США отрабатывали удары по РФ.

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