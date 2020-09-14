Встреча Путина и Лукашенко не будет ограничена по времени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Владимиром Путиным. Как сообщили в пресс-службе Кремля лидеры двух стран планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, встреча Путина и Лукашенко продлится «сколько потребуется».

Особое внимание будет уделено крупным совместным проектам в торгово-экономической и энергетической сферах. Обсудят и вопросы продвижения интеграции в рамках союзного государства.

Это первая международная поездка белорусского лидера после выборов 9 августа. Сам Лукашенко заявил, что в ходе визита «расставит все точки над «и» по самым чувствительным темам.