Встреча Путина и Лукашенко не будет ограничена по времени

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Лидеры двух стран планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития отношений. По словам президента Белоруссии, в ходе визита он «расставит все точки над «и» по самым чувствительным темам.

Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Владимиром Путиным. Как сообщили в пресс-службе Кремля лидеры двух стран планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, встреча Путина и Лукашенко продлится «сколько потребуется».

Особое внимание будет уделено крупным совместным проектам в торгово-экономической и энергетической сферах. Обсудят и вопросы продвижения интеграции в рамках союзного государства.

Это первая международная поездка белорусского лидера после выборов 9 августа. Сам Лукашенко заявил, что в ходе визита «расставит все точки над «и» по самым чувствительным темам.

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Встреча Путина и Лукашенко не будет ограничена по времени

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