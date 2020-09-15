Европа вновь активизируется в борьбе с COVID-19. А что в России?
Возвращение детей в классы, а студентов — в аудитории было одним из главных факторов риска. Да и сотрудники предприятий массово вернулись из отпусков — на рабочие места.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim via www.imago-images.; 5-tv.ru
В России ситуация находится под контролем — в больницах развернуты дополнительные койки на случай новых вспышек заболеваемости. На подходе и всеобщая вакцинация. При этом врачи напоминают: ослабление ограничений — не повод расслабляться самим, иначе снова — самоизоляция.
Так, некоторые школы в российских городах уже вернулись на дистанционку из-за новых случаев заражения. Максим Прихода о том, как страна готовится ко второй волне коронавируса.
Учебный год новый, а формат — все тот же. Татьяна с одноклассниками — снова стойко переносит все тяготы и лишения дистанционного обучения. Но главное не это, а то, что случай заболевания коронавирусом в ее школе выявили оперативно. И незамедлительно приняли все меры, чтобы не допустить распространения.
«Нам написала классный руководитель то, что у нас был обнаружен случай заболевания COVID-19 и это вся информация, которую нам сообщили. Мы будем учиться на дистанционке около двух недель», — рассказывает Татьяна Зенкова.
Возвращение детей в классы, а студентов — в аудитории было одним из главных факторов риска. Да и сотрудники предприятий массово вернулись из отпусков — на рабочие места. Практически полностью сняты ограничительные меры: открыты магазины и рестораны, люди снова ходят в кино. Все это может спровоцировать серьезный рост числа заболевших, если не соблюдать меры предосторожности.
«Надо помнить, что угроза заражения коронавирусом остается. И именно в осенний период начинаются сезонные заболевания ОРВИ и гриппом. Поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких. Для этого необходимо следовать предписаниям специалистов. Прежде всего носить маски в общественных местах и держать социальную дистанцию», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Традиционные ежегодные эпидемии гриппа и ОРВИ могут серьезно осложнить работу медикам. Ведь симптомы — так похожи. Поэтому важно вовремя привиться.
«Закуплено уже более 60 миллионов доз вакцины. На сегодняшний день в рамках поступившей вакцины уже привито почти 7,5 миллиона человек», — говорит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Заявление, важное для всех медиков: стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента, в правительстве решили продлить для конца сентября. Такое постановление уже подписано. Так же до 15 октября будут сохранены выплаты соцработникам. Сегодня 290 тысяч медиков ежедневно работают в красных зонах.
«Новость о продлении стимулирующих выплат медикам, которые борются с ковидной инфекцией она была встречена с воодушевлением всем коллективом. Так как и санитарки, и медсестры, и врачи смогут получать достойную зарплату в этих тяжелых условиях», — считает начальник госпиталя МБУЗ ГБ № 1 им. Семашко города Ростов-на-Дону Ринат Тенчурин.
Тем временем в регионах постоянно увеличивается количество тестирований: в Калининградской области за месяц почти в два раза, в Самарской — более, чем на треть. При этом общая динамика по количеству зараженных — остается обнадеживающей.
«Средний темп прироста невелик — 0,5%, но вместе с тем динамика не позволяет нам ослаблять свои усилия. Рост заболеваемости в последнюю декаду — он незначителен, но он есть и говорит о том, что требования к самим себе надо, безусловно, увеличить», — подчеркивает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
А вот в темпы роста заболеваемости в мире остаются удручающими. Сегодня — рекордное значение 308 тысяч инфицированных. Власти вводят новые пакеты ограничений: так, британцам на полном серьезе предписано больше шести не собираться, в Австрии — носить маски теперь нужно вообще везде, а Израиль — снова закрыт на карантин с запретом отходить от дома дальше, чем на 500 метров.
«Мы приняли решение ввести план ограничений на следующие три недели с возможностью его продления», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В нашей стране новых ограничений пока не предвидится. Тем не менее регионы готовы к росту заболеваемости: лекарств — с запасом, развернуты дополнительные койки. И только в наших силах сделать так, чтобы эти койки так и остались — пустыми. Достаточно лишь соблюдать необходимые меры.
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