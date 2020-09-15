Как вдова Баталова будет бороться с мошенниками, укравшими наследство ее мужа

В беседе с 5-tv.ru адвокат пострадавшей от рук мошенников вдовы актера Алексея Баталова — Гитаны Леонтенко — рассказала о ходе дела и предпринятых мерах.

Юлия Антонова сообщила, что она и ее клиент подали заявление в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Юрист и оперативники решают, как действовать дальше.

«Пока идет проверка заявления, хотят ли там возбудить уголовное дело или не хотят — вопрос правоохранительных органов, мы пока подали заявление», — подчеркнула Антонова.

О своей беде Гитана Леонтенко рассказала СМИ. Женщина призналась, что некоторое время назад близкие друзья покойного Алексея Баталова — актриса Наталия Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин — лишили ее последних сбережений и недвижимости. Вдова народного артиста отметила, что эти люди обманным путем заставили ее подписать доверенность на их имена на все имущество. В частности, «друзья» знаменитого артиста стали обладателями нескольких квартир, мастерской Баталова, а также заграничных и российских счетов в различных банках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал квартиру Бари Алибасова в Москве.